Für dieses Jahr erwartet die IEA einen globalen Zubau von 270 Gigawatt, für 2022 knapp 280 Gigawatt. Im vergangenen November rechnete die IEA für diese Jahre noch mit einem Viertel weniger Zubau.Im vergangenen Jahr wurden weltweit 280 Gigawatt an Photovoltaik- und anderer Erneuerbare-Leistung neu installiert - ein Plus von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus dem neuen "Renewable Energy Market Update 2021" der Internationalen Energie-Agentur (IEA) hervor. Nie zuvor seit 1999 fiel der prozentuale Zuwachs so stark aus wie 2020. Damit hat die Corona-Pandemie keine negativen Auswirkungen ...

