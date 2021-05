Toronto, Kanada - 11. Mai 2021 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, ein Explorations-, Nachhaltigkeits- und Unternehmensupdate bekannt zu geben.

Seit der Gründung von Fury vor sieben Monaten hat das Unternehmen wichtige Projektmeilensteine auf der gesamten Plattform erfolgreich erreicht. Zu den Highlights gehören:

- Beginn eines laufenden 50.000-Meter (m)-Bohrprogramms bei Eau Claire, Quebec, während die Auswirkungen und Einschränkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie bis dato gemildert werden konnten;

- Ungefähr 40 % des Bohrprogramms bei Eau Claire abgeschlossen; 13 Bohrlöcher wurden freigegeben, die Ergebnisse für 12 Bohrlöcher stehen noch aus;

- Nachweis des Potenzials zur Erweiterung der Ressourcen durch Step-Out-Bohrungen östlich von Eau Claire;

- Erweitertes technisches Verständnis von Eau Claire, was zur Identifizierung von zwei neuen Zielhorizonten führte, die den Erschließungsumfang des Projekts sinnvoll umgestalten könnten - die Snake Lake-Struktur und die Zone 850 (d.h. die westlichen Erweiterungsziele);

- Umrissene Bohrprogramme für Homestake Ridge, B.C., und Committee Bay, Nunavut, mit hochgradigen Erweiterungszielen in einem bohrbereiten Stadium;

- Einreichung eines 200 Mio. CAD$ Basis-Shelf-Prospekts, der dem Unternehmen zusätzliche Flexibilität und Effizienz für zukünftige Kapitalbeschaffungen bietet;

- Partnerschaft mit Digbee, einer ESG-Offenlegungsplattform, um die Kommunikation der Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens an Stakeholder und Gemeindemitglieder zu unterstützen; und

- Wechsel des Assay-Labors zur Verbesserung der Durchlaufzeiten der Ergebnisse von 6-8 Wochen auf ca. 3-4 Wochen.

"In den vergangenen sieben Monaten waren wir bei Fury fleißig und haben das Unternehmen in eine starke Position gebracht, um seine wachsenden, hochgradigen kanadischen Goldprojekte zu nutzen. Wir freuen uns über zwei neue Ziele bei Eau Claire, die Struktur Snake Lake und die Zone 850, die dem Projekt eine völlig neue Dimension verleihen könnten", sagte Mike Timmins, President und CEO von Fury. "Wir glauben, dass die Chance bei Eau Claire viel größer ist als nur die Erweiterung des Lagerstättentrends, da wir nun mehrere regionale und sehr aussichtsreiche Entdeckungsmöglichkeiten innerhalb des 54.000 Hektar großen Landpakets sehen, das wir diesen Sommer erkunden werden."

Update zur Exploration

Fury hat bei Eau Claire bisher insgesamt 19.750 m und 25 Löcher gebohrt. Davon wurden etwa 8.772 m innerhalb des Lagerstättengebiets Eau Claire gebohrt. Die verbleibende Meterzahl konzentrierte sich auf Explorationsbohrungen entlang des 7 Kilometer (km) langen Trends der Lagerstätte, um Ziele zu testen und zusätzliche Gebiete mit potenzieller Größe zu identifizieren, um ein erweitertes Erschließungsszenario zu unterstützen. Das Unternehmen wartet auf die Untersuchungsergebnisse von Panel A, Panel C und von den ersten drei Bohrlöchern in der Snake Lake-Struktur; die Ergebnisse werden voraussichtlich in den nächsten zwei bis vier Wochen veröffentlicht werden.

Die Lagerstättenbohrungen konzentrierten sich auf den höchstgradigen und wenig erkundeten Bereich der Ressource am unteren östlichen Rand der Lagerstätte und durchschnitten neue Mineralisierungsbereiche außerhalb der definierten Ressourcenblöcke, was ein starkes Potenzial zur Erweiterung der Ressource nach Osten aufzeigt.

Fury hat auch gute Fortschritte bei den Explorationsbohrungen gemacht, die sich östlich von Eau Claire über eine 1 km abfallende Erweiterung erstrecken (Zielfeld A, B und C); bisher wurden neun Explorationslöcher gebohrt, von denen vier freigegeben wurden (siehe Pressemitteilungen vom 25. Januar 2021 und 30. März 2021). Die Exploration des Zielfeldes B beinhaltete einen Abschnitt mit 6,5 g/t Gold auf 1,5 m am Kontakt zwischen einer mafischen vulkanischen Einheit und einer sedimentären Einheit, die sich entlang einer ausgeprägten subparallelen Struktur nördlich der Struktur Eau Claire befindet. Dieser Abschnitt befindet sich etwa 1.100 m abwärts von der Oberflächenausprägung Snake Lake, wo sich nur wenige historische Bohrungen befinden. Fury hat drei Step-Out-Bohrungen in Abständen von 150 m und 300 m durchgeführt, um die Tiefenerweiterung der bekannten Mineralisierung Snake Lake in der Tiefe zu erproben.

Zwei neue Ziele wurden an der westlichen Grenze der Ressource unterhalb der Zone 850 identifiziert, die Ziele Fold Hinge und Limb. Diese Ziele haben das Potenzial, die Lagerstätte erheblich zu erweitern (siehe Pressemitteilung vom 12. April 2021). Die Bohrungen auf dem Ziel Limb sind derzeit im Gange.

Homestake Ridge und Committee Bay

Das Unternehmen hat die für die Bohr- und Feldprogramme bei Homestake Ridge und Committee Bay erforderlichen Zielarbeiten abgeschlossen, die zu diesem Zeitpunkt optional und abhängig von den Marktbedingungen sind. Das Hauptziel bei Homestake Ridge ist es, die Ressource zu erweitern und hochwertige Gold- und Silberziele außerhalb des aktuellen Ressourcengebiets zu testen. Bei Committee Bay sind die Hauptziele die Erweiterung der hochgradigen Goldlagerstätte Three Bluffs und die Bohrung des unterexplorierten regionalen Ziels Raven.

Umwelt, Soziales und Governance - ESG

Fury freut sich, die Partnerschaft mit dem in Großbritannien ansässigen Daten-, Forschungs- und ESG-Plattformanbieter Digbee bekannt zu geben, der eine robuste und maßgeschneiderte ESG-Offenlegungsplattform für den Bergbausektor entwickelt hat. Dieses Tool konzentriert sich auf die Informationen, die Investoren benötigen, um ESG-Risiken im Bergbausektor zu verstehen, sowie auf die Abgrenzung dieser Risiken, die mit jeder Phase eines Bergbauunternehmens verbunden sind, von der Exploration bis zur Produktionsphase. Das Unternehmen wird dieses Offenlegungstool nutzen, um seine zahlreichen ESG-Aktivitäten zu kommunizieren, die Ausrichtung unserer Initiativen mit unseren Unternehmenswerten und -zielen sicherzustellen und die Transparenz zu bieten, die Investoren bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten im Bergbau und der Mineralexploration suchen.

Zu den weiteren wichtigen ESG-Initiativen, die derzeit laufen oder kürzlich abgeschlossen wurden, gehören:

- Laufende Schulungen zur Gesundheit und Sicherheit im Betrieb;

- Die Einrichtung eines Komitees für die Beziehungen zu Einheimischen und der Gemeinschaft auf Vorstandsebene;

- Von der Regierung genehmigtes Pilotprogramm für COVID-Schnelltests vor Ort in Eau Claire;

- Verschiedene Patenschaften zur Unterstützung von Bildung, Vielfalt und indigenen Gemeinschaften;

- Einrichtung eines Offenlegungsausschusses und einer Charta, die unterstützende interne Governance-Mechanismen bereitstellen; und

- Schaffung der Rolle eines unabhängigen Lead Directors.

Die Einhaltung der COVID-Protokolle in allen Arbeitsumgebungen von Fury (auf der Baustelle und im Büro) hat weiterhin höchste Priorität. Das Unternehmen unterstützt alle Mitarbeiter mit der Teilnahme an den verschiedenen Impfprogrammen, die in den einzelnen Provinzen laufen; bisher haben alle Mitarbeiter auf der Baustelle die erste Impfung erhalten, die zweite Impfung ist für Mai geplant.

Technische Offenlegung

Die Analyseproben aus den von Fury durchgeführten Explorationsbohrungen wurden entnommen, indem der Kern mit einem Durchmesser von NQ vor Ort in gleiche Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung an Actlabs in Val d'Or, QC, und anschließend zur Analyse an Actlabs in Thunder Bay, ON, gesendet wurde. Alle Proben werden unter Verwendung einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (1A2B-50) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (1F2) untersucht. Wenn die Ergebnisse der 1A2B-50-Methode mehr als 5 ppm Au betrugen, wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (1A3-50) wiederholt. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein auf Kanada fokussiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das in drei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Finanzierung und Erschließung von Bergbauanlagen beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch potenzielle neue Entdeckungen und Projekterschließungen zu erweitern und voranzutreiben. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited besuchen Sie www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas

Vizepräsident, Investor Relations

Telefon: (437) 500-2529

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Sicherheitshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") angesehen werden können und sich auf die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder den Negativen und/oder Variationen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "haben das Potenzial dazu". Zukunftsgerichtete Aussagen sind Informationen, die implizite zukünftige Leistungen und/oder Prognosen beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln die aktuellen Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, beinhalten Informationen in Bezug auf: die Lagerstätte Eau Claire, einschließlich der Bohr- und Explorationsergebnisse; die Mineralressource von Eau Claire und deren Erweiterung und Potenzial; die Explorationsprogramme bei Homestake Ridge und Committee Bay und die Notwendigkeit der Beschaffung zusätzlicher Mittel, um diese Programme fortzusetzen; Furys Explorationsprogramme und Wachstumspläne; ESG-Aktivitäten und Offenlegung; COVID-19; und den Prospekt und das Registration Statement, einschließlich jeglicher zukünftiger Emissionen von Wertpapieren.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem solche Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können, gehören: allgemeine wirtschaftliche und branchenspezifische Wachstumsraten; das Budget der Gesellschaft, einschließlich der erwarteten Kosten und der Annahmen bezüglich der Marktbedingungen; die Fähigkeit der Gesellschaft, zusätzliches Kapital für die Fortführung ihrer Explorations-, Erschließungs- und Betriebspläne zu beschaffen; die Fähigkeit der Gesellschaft, die für ihre gegenwärtigen und zukünftigen Tätigkeiten erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten oder zu erneuern; und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Risiken in Bezug auf, jedoch nicht darauf beschränkt, die COVID-19-Pandemie, den zukünftigen Preis von Mineralien, einschließlich Gold und anderen Metallen, und den Erfolg der Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die unter www.sedar.com abrufbar sind, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov abrufbar ist, erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorbehalt ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung oder dem angegebenen Datum dar. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen der Bergbauoffenlegung

Die bergbaulichen und technischen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Gesetzen und den Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves. Die Beschreibungen der Projekte des Unternehmens gemäß den geltenden kanadischen Gesetzen und den CIM-Standards sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

- Ende -

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58330Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58330&tr=1



