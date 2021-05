Der neue Elektrolyseur mit Anionenaustauschmembran-Technologie soll 450 Kilogramm am Tag produzieren und 2022 auf den Markt kommen. Entwickelt wird er im Münsterland.Enapter will eine Alternative zu den traditionellen Elektrolyseuren der Megawatt-Klasse auf den Markt bringen - den "AEM Multicore", der mit der Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) arbeitet. Der Elektrolyseur koppelt 440 in Masse gefertigte Kernmodule - so genannte AEM Stacks - zu einem Gesamtsystem. Diese in Reihe geschalteten Module können nach Angaben von Enapter etwa 450 Kilogramm Wasserstoff pro Tag produzieren. Das entspreche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...