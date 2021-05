Havn Life hat die von Health Canada genehmigte Analyse laut Ausnahmeregelung gemäß Abschnitt 56 abgeschlossen

11. Mai 2021

Vancouver, British Columbia - Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das "Unternehmen" oder "Havn Life"), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen und der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten widmet, freut sich bekannt zu geben, dass die von Health Canada genehmigte Analyse von Psilocybin laut Ausnahmeregelung gemäß Abschnitt 56 abgeschlossen wurde. Konkret hat das Forscherteam von Havn Life eine Schnelltestmethode entwickelt, die eine präzise und genaue Messung der Psilocybinkonzentration in weniger als fünf Minuten ermöglicht.

Vergangenen August gewährte die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada Havn Life eine Ausnahmegenehmigung laut Abschnitt 56, um dem Unternehmen die Entwicklung von Methoden zur standardisierten, qualitätskontrollierten Analyse von therapeutischen Wirkstoffen aus dem Pilz Psilocybe spp. zu ermöglichen. In den darauf folgenden Monaten sondierten die Forscher des Unternehmens dann das vorhandene wissenschaftliche Datenmaterial über die aktuellen Methoden zur Testung der Psilocybinkonzentration. Dabei entdeckte Havn Life, dass es bei der Replizierung der in der Referenzliteratur beschriebenen Testmethoden Einschränkungen gibt. Die Forscher entwickelten daraufhin eine neue Methode zur Messung der Psilocybinkonzentration. Dank der Entwicklung dieser Methode ist Havn Life nun in der Lage, die Psilocybinkonzentration seiner Produkte exakt zu dosieren. Die entsprechenden Forschungsarbeiten wurden mit Unterstützung von Complex Biotech Discovery Ventures durchgeführt.

"Der erste Schritt im Rahmen der weiteren Forschungsarbeiten zum therapeutischen Potenzial der Psychedelika besteht darin, eine rasche, zuverlässige und validierte Methode zur Analyse der in den Psilocybin-Pilzen enthaltenen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffe (APIs) zu entwickeln. Damit sind wir in der Lage, die Dosierung von aktiven Wirkstoffen in sämtlichen Psilocybin-Produkten, die Havn Life den klinischen Studien und Forschungsstudien zur Verfügung stellt, zu verifizieren", erklärt Alexzander Samuelsson, Chief Research Officer von Havn Life. "Unser Forscherteam hat eine Methode entwickelt, die extrem genau ist und eine raschere Analyse ermöglicht als bei jenen Methoden, die in der publizierten Literatur beschrieben werden."

Die Methodik der Testung spielt außerdem eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Protokollen für das in Vancouver ansässige GMP-konforme Labor des Unternehmens. Die Schnelltests ermöglichen dem Unternehmen ein rasches Experimentieren mit neuen Extraktionsprozessen und deren Validierung, was für die interne Verfahrensentwicklung sowie die Aufrechterhaltung der Qualitätskontrolle und der genauen Dosierung von psychedelischen Wirkstoffen unerlässlich ist.

Mit dem Abschluss dieser Forschungsarbeiten und der Inbetriebnahme des Labors in Jamaika ist Havn Life nun in der Lage, mit der Herstellung von Psilocybin für den Einsatz in klinischen Studien zu starten. Dank dieser verbesserten Extraktions- und Testmethoden wird sich das Unternehmen auch weiterhin in seiner Führungsrolle in diesem Bereich behaupten und seine Aufgabe, die menschliche Leistung zu optimieren, auch weiterhin wahrnehmen.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook, Instagram und Youtube..

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687 7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

