DJ MÄRKTE USA/Inflation bleibt Thema - Anleihezinsen steigen weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Talfahrt vom Wochenbeginn zeichnen sich am Dienstag an den US-Börsen weitere Verluste ab. Inflationsangst lässt Anleger dem Aktienmarkt den Rücken kehren. Vor allem die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte dürften abermals kräftig Federn lassen. Der Nasdaq-Future liegt vorbörslich 1,5 Prozent im Minus, der S&P-Future fällt dagegen "nur" um 0,8 Prozent.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kriecht weiter nach oben, sie liegt aktuell schon wieder bei 1,61 Prozent, nachdem sie am Freitag nach dem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht kurz auf fast 1,50 Prozent abgerutscht war. Das Jahreshoch liegt bei 1,74 Prozent, zu Beginn des Jahres lag sie bei knapp unter 1,00 Prozent.

Der jüngste steile Anstieg der Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme und das Nachholen aufgeschobener Anschaffungen befeuern Befürchtungen, dass die Inflation in den kommenden Monaten kräftig anziehen wird. Das würde sowohl die Renditen festverzinslicher Wertpapiere verringern als auch Aktien von Unternehmen belasten, deren Bewertungen sehr stark mit der zukünftig erwarteten Ertragslage korreliert. In der Folge könnte sich die US-Notenbank gezwungen sehen, die geldpolitischen Zügel früher als bislang erwartet anzuziehen.

Durchwachsene Zahlen belasten Palantir und Virgin Galactic

Ansonsten ist die Nachrichtenlage erneut dünn. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an. Zahlenausweise kommen nur noch aus der zweiten und dritten Reihe der US-Unternehmen, darunter vom Datenanalysespezialisten Palantir. Das Unternehmen steigerte zwar im ersten Quartal den Umsatz, verbuchte aber einen Verlust. Das bereinigte Ergebnis deckte sich mit den Erwartungen des Marktes. Die Aktie bricht vorbörslich um gut 10 Prozent ein.

Virgin Galactic stürzen um 21 Prozent ab. Der Anbieter von Weltraumtourismus verbuchte einen höheren Quartalsverlust als befürchtet.

Um gut 13 Prozent abwärts geht es mit Novavax. Das Unternehmen hat den Zulassungsantrag für seinen Corona-Impfstoff verschoben.

Daneben könnten Honeywell einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Aktie wechselt von der Nyse an die Nasdaq.

Ölpreise folgen Aktienkursen nach unten

Die schwachen Aktienmärkte lasten auf den Ölpreisen. Dazu kommt die Nachricht, dass die wegen einer Cyberattacke vorübergehend stillgelegte Colonial-Pipeline in den USA voraussichtlich bis zum Wochenende wieder voll in Betrieb genommen werden kann. Und nicht zuletzt hat die Opec ihre Prognose für die diesjährige Ölnachfrage unverändert belassen.

Der Dollar schwächelt nach zaghaften Erholungsversuchen am frühen Morgen wieder. Die Commerzbank lenkt den Blick auf die US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch als Impulslieferant. Die Daten dürften recht hoch ausfallen, weil im Jahresvergleich Pandemie-Effekte nun voll zum Tragen kämen und weil die hohen Rohstoffpreise ihren Weg in die Preise fänden. Deshalb könnte der Dollar davon kurzfristig auch Unterstützung erfahren.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,0 0,15 3,6 5 Jahre 0,79 0,8 0,78 42,9 7 Jahre 1,26 0,7 1,26 61,4 10 Jahre 1,61 0,6 1,60 69,1 30 Jahre 2,33 1,1 2,32 68,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,2167 +0,29% 1,2136 1,2160 -0,4% EUR/JPY 132,06 +0,01% 132,13 132,24 +4,7% EUR/CHF 1,0975 +0,35% 1,0942 1,0940 +1,5% EUR/GBP 0,8598 +0,06% 0,8598 0,8604 -3,7% USD/JPY 108,55 -0,27% 108,89 108,75 +5,1% GBP/USD 1,4150 +0,20% 1,4115 1,4133 +3,5% USD/CNH (Offshore) 6,4204 -0,03% 6,4289 6,4129 -1,3% Bitcoin BTC/USD 55.272,50 -0,84% 55.351,75 57.426,75 +90,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,11 64,92 -1,2% -0,81 +31,8% Brent/ICE 67,38 68,32 -1,4% -0,94 +31,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.840,57 1.835,90 +0,3% +4,67 -3,0% Silber (Spot) 27,48 27,33 +0,5% +0,15 +4,1% Platin (Spot) 1.242,50 1.251,00 -0,7% -8,50 +16,1% Kupfer-Future 4,79 4,73 +1,2% +0,06 +36,0% ===

May 11, 2021 08:17 ET (12:17 GMT)

