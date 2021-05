FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Wizz Air von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 5550 auf 5100 Pence gesenkt. Angesichts der ungleichen Impfwelle in den Kernmärkten des Billigfliegers sei Vorsicht angebracht, schrieb Analystin Olfa Taamallah in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies bremse vermutlich die Erholung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 07:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2021 / 07:22 / MEZ

JE00BN574F90