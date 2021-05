Die Tesla-Aktie ist gestern bereits 6,4 Prozent im offiziellen Handel gefallen. Aktuell notiert die Aktie vorbörslich um weitere 7,6 Prozent im Minus bei 580 Dollar. Zunächst man kann man diesen Rückgang auf die allgemeine Verkaufsstimmung bei Tech-Aktien zurückführen. Alles was mit Tech in Verbindung gebracht wird, läuft diese Woche ziemlich mies an der Börse, was ...

