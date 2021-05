Roblox ist noch ein sehr junges Unternehmen und erst seit knapp 3 Monaten an der Börse notiert. Die Zeitschrift TIME kürte Roblox aber bereits zu den TIME100 Most Influential Companies der heutigen Zeit. Die Liste hebt Unternehmen hervor, die einen außergewöhnlichen Einfluss auf die Welt haben sollen. Die Roblox Corporation bietet dabei eine globale Plattform, die Millionen von Menschen durch gemeinsame Erlebnisse zusammenbringt, wie es in der Zeitschrift heißt. Erfolgreiches Jahr bisher "Bei Roblox ...

Den vollständigen Artikel lesen ...