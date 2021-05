DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 06:10 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis, Toyota City *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich 06:55 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (08:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), München *** 07:00 DE/Merck KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (09:30 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), Darmstadt *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 13:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten), Essen *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz für Analysten; 10:30 Presse-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q, Ellwangen *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q, Niestetal 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Einbeck 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Langen 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q, Schrobenhausen 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:05 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), Nürnberg *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (14:00 Investoren- Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Unterföhring *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q, Wiesbaden 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim 07:30 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Wiesloch 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 1Q, Kirchheim/Teck 07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1Q, Helsinki 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q, Paris 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1Q, Den Haag 07:40 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Pullach 07:40 DE/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q, Bessenbach 07:45 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q, Zaandam *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 08:00 GB/BIP März PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: -1,6% gg Vq *** 08:00 GB/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -1,6% gg Vq/-5,4% gg Vj 4. Quartal: +1,3% gg Vq/-7,3% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz März PROGNOSE: k.A. zuvor: -16,4 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/-3,5% gg Vj *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz für Agenturen; 09:00 Presse-Telefonkonferenz), Hannover *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München *** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Herzogenaurach 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1H, Düsseldorf 08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 1Q, München 08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q, Garching 08:00 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1H, Gräfelfing 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q, Neu-Isenburg 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H, Frankfurt 08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 1Q, Senningerberg *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q, Wien 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1Q, Espoo *** 08:55 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q, Bilbao 09:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q, Stuttgart 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:15 DE/Meinauto Group AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/BMW AG, Online-HV *** 10:00 DE/SAP SE, Online-HV *** 10:00 DE/Adidas AG, Online-HV 10:00 DE/K+S AG, Online-HV 10:00 DE/Software AG, Online-HV 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, Online-HV 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Online-HV 10:00 DE/Nemetschek SE, Online-HV 10:00 DE/Rational AG, Online-HV 10:00 DE/Wacker Chemie AG, Online-HV 10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Klöckner & Co SE, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 6- und 83-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Kommission, PK zur Frühjahrs-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 11:00 EU/Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+11,7% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/ -1,6% gg Vj 11:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler, PK zur Corona-Lage, Berlin 11:00 DE/q.beyond AG, Online-HV 12:15 DE/Bundesumweltministerin Schulze, PK zum Klimaschutzgesetz, Berlin 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,6% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen April *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Ergebnis der Steuerschätzung, Berlin 15:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association for Business Economics *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:55 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim Council on Foreign Relations - DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q, München - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00) ===

