Wie bereits zum Wochenauftakt haben auch am Dienstag Inflationssorgen die Anleger an den US-Aktienmärkten vergrault.New York - Wie bereits zum Wochenauftakt haben auch am Dienstag Inflationssorgen die Anleger an den US-Aktienmärkten vergrault. Steigende Rohstoffpreise sowie die am Mittwoch anstehende Bekanntgabe aktueller Preisdaten aus den USA sorgen zunehmend für Nervosität an den US-Börsen. Der Dow Jones Industrial, der tags zuvor erstmals über die Marke von 35'000 Punkten auf ein weiteres Rekordhoch...

