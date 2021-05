Der Umsatz kletterte, getrieben von der Übernahme von Teilen des US-Konzerns Cerner und des Anbieters von Arzt-Informationssystemen, eMDs. Aber das war den Analysten zu wenig. Das Umsatz-Ziel bleibt dennoch für dieses Jahr bei 1 bis 1,04 Mrd. €, damit erstmals über 1 Mrd. €.



Der Kurs rutschte von 85 auf zeitweise 63 €. Das ist wiederum deutlich korrigiert, diesmal um fast 26 %, was wir schon mehrfach beobachten konnten. Warum 20 oder mehr %? Es ist die übliche Übertreibungsspitze, die im Laufe der Berichtssaison bereits zu nutzen war. Es reicht in der Regel aus, um ein Gleichgewicht zu erzeugen.



