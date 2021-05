(shareribs.com) Frankfurt / New York 11.05.2021 - Technologiewerte liegen am Dienstag unter Druck und sorgen für Kursverluste am Gesamtmarkt. Im deutschen Handel verlieren SLM Solutions und Teamviewer deutlich. Auch an der NASDAQ geht es deutlich nach unten. Der DAX verliert 2,3 Prozent auf 15.054 Punkte, alle Werte des Index liegen unter Druck. Siemens Delivery Hero und Münchner Rück sacken um mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...