Steigende Inflationssorgen haben die Aktienmärkte am Dienstag hierzulande, in ganz Europa und auch in Übersee auf breiter Front belastet.Zürich - Steigende Inflationssorgen haben die Aktienmärkte am Dienstag hierzulande, in ganz Europa und auch in Übersee auf breiter Front belastet. Der Leitindex SMI schloss klar unter der Marke von 11'000 Punkten und damit so tief wie seit Mitte März nicht mehr. Händler verwiesen vor allem auf die US-Inflationserwartungen, die am Vortag aufgrund steigender Rohstoffpreise auf den höchsten Stand...

