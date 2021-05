Genf (awp) - Bei der Banque Profil de Gestion wird es mit Blick auf die geplante Fusion mit der One Swiss Bank zu einer Rochade im Verwaltungsrat kommen. Fabio Candeli, Mario Aragnetti-Bellardi und Fulvio Pelli werden am 4. Juni an einer ausserordentlichen Generalversammlung aus dem Gremium ausscheiden. An ihrer Stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...