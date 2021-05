Biolog-id, ein globaler Dienstleister für vernetzte Gesundheitslösungen, und Nicholson Consulting Ltd, ein innovatives Consulting- und Engineering-Unternehmen, das sich auf den Bereich der Bluttransfusion spezialisiert hat, schließen sich zusammen, um ein Demonstrationslabor im Malvern Hills Science Park im Süden von Birmingham einzurichten. Diese Co-Branding Demo-Umgebung präsentiert dem britischen Markt die hochmoderne Produktlinie von Biolog-id präsentieren: Biolog Transfusion Solution.

Die auf der RFID-Technologie basierende Biolog Transfusion Solution wurde entwickelt, um den Anforderungen aller an der Lieferkette für Bluttransfusionen beteiligten Akteure gerecht zu werden. Durch die Kombination von Software, Geräten und Tags bietet diese bahnbrechende Innovation die Möglichkeit, jeden Anwendungsbereich in Echtzeit zu verwalten, von der Entnahme und Herstellung im Blutspendezentrum über die zentrale und dezentrale Bestandsaufnahme in den Blutbanken bis hin zur Verabreichung von Blutpräparaten am Patientenbett.

Die flexible und zuverlässige Technologie von Biolog-id erzeugt Mehrwert über den gesamten Lebenszyklus von Blutprodukten und unterstützt damit das medizinische Personal bei der Optimierung seiner Abläufe. Ab der für Anfang Juni geplanten Eröffnung des Showrooms können sich Kunden von den Vorteilen dieser Lösung überzeugen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Biolog-id, um dieses Projekt erfolgreich umzusetzen. Dieses Demonstrationslabor ist ein echter Gewinn für unsere potenziellen Kunden: Hier können sie die Biolog Transfusionslösung nicht nur in der realen Welt sehen, sondern auch ausprobieren und handhaben", erklärt Gordon Nicholson, Managing Director von Nicholson Consulting Ltd.

"Neben der Präsentation unserer Lösungen ermöglicht uns das Demonstrationslabor, neue Geräte zu testen und zu validieren, um unser Angebot zu erweitern. Wir haben volles Vertrauen in unseren lokalen Partner, der in der Lage sein ist, diese Innovationseinrichtung, die erste für Biolog-id, effektiv zu verwalten", so Philippe Jacquet, Executive Director of Sales EMEA/LATAM von Biolog-id.

Biolog-id ist in 14 Ländern weltweit vertreten und setzt seine Expansion über den Kanal mit der Implementierung dieses neuen Demonstrationslabors fort. In Großbritannien wurde die Biolog Transfusion Solution bereits vom Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) eingeführt, um die Versorgung verschiedener entlegener Zentren und Gemeinden mit Blutprodukten effizient zu verwalten.

Über Biolog-id

Biolog-id entwickelt und implementiert innovative Lösungen, mit denen Routineverfahren digital in verwertbare Daten umgewandelt werden, die bessere operative und strategische Entscheidungen für empfindliche therapeutische Produkte unterstützen: Blutprodukte (rote Blutkörperchen, Blutplättchen, Plasma), Chemotherapien, parenterale Ernährung.

Die von den Biolog-id Lösungen generierten Informationen stehen dem medizinischen Fachpersonal jederzeit zur Verfügung, was die Effizienz der Prozesse, die Arbeitsbedingungen und letztlich die Sicherheit der an Patienten verabreichten Therapeutika verbessert.

Biolog-id ist in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Besitzer von Biolog-id sind der Gründer, die Manager und der Xerys Funds. Xerys Gestion ist eine französische Investmentgesellschaft, die sich vor allem auf Trendsektoren wie Gesundheitswesen Life Sciences, erneuerbare Energien/GreenTech und neue digitale Technologien konzentriert.

URL des Unternehmens: www.biolog-id.com

Über Nicholson Consulting Ltd:

Nicholson Consulting Ltd ist ein Innovationsunternehmen im KMU-Bereich, das sich auf die Herstellung von Blutkomponenten und die Entwicklung von Blutentnahmesystemen für die Transfusion bei Menschen und Tieren spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Malvern Hills Science Park, und seine Mitarbeiter verfügen zusammen über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bluttransfusionsdienst und in den hämatologischen Labors der Krankenhäuser. In jüngster Zeit arbeitet das Unternehmen mit einem großen Lieferanten von Blutkonserven zusammen, um dessen F&E- und Produktprüfungsprogramme zu unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210511006070/de/

Contacts:

Astrid Billard, astrid.billard@biolog-id.com