Biorasi, ein weltweit führendes Full-Service-Auftragsforschungsinstitut (CRO), ist stolz darauf, die Zertifizierung nach ISO 9001:2015 bekannt zu geben. Mit dieser ISO-Akkreditierung hat Biorasi sein Engagement für die Qualitätssicherung innerhalb der Branche für klinische Studien sowie seine Verpflichtung zu hervorragender Qualität für einzelne klinische Studien unter Beweis gestellt.

"Die Zertifizierung nach ISO 9001:2015 ist für Biorasi eine große Sache", so Chris O'Brien, CEO von Biorasi. "Sie stellt eine starke, unabhängige Validierung der Qualität unserer Prozesse dar. Sie sendet die Botschaft an potenzielle Sponsoren auf der ganzen Welt, dass Biorasi Wert auf Qualität legt. Sie zeigt ihnen, dass sie uns vertrauen können."

Biorasi hat am 5. Mai 2021 die ISO 9001:2015-Zertifizierung erhalten und gesellt sich damit zu anderen qualitätsorientierten Organisationen, einschließlich unseres bevorzugten Anbieters IBM Watson Health.

"Unsere Qualitätspolitik basiert auf dem grundlegenden Verständnis, dass sich unsere Entscheidungen auf die Patienten und ihre Familien auswirken", so Todd Brill, Vice President of Regulatory Affairs, Clinical and Quality Assurance bei IBM. "Wir sind stolz auf unsere ISO 9001-Zertifizierung und das Qualitätsniveau, das sie für unsere Produkte und unsere Kunden gewährleistet. Wir gratulieren Biorasi zum Erhalt der eigenen ISO 9001:2015-Zertifizierung dies veranschaulicht das Engagement und die Partnerschaft der beiden Organisationen, was hochwertige Forschung und die erstklassige Durchführung klinischer Studien betrifft."

ISO 9001 wurde erstmals im Jahr 1987 von der International Organization of Standardization (ISO) veröffentlicht und wird als globale Norm für die Anforderungen an das Qualitätsmanagement definiert. Internationale Organisationen halten sich an die Norm ISO 9001, um ihre Geschäftsprozesse zu erstellen und kontinuierlich zu verbessern sowie die Effizienz zu steigern.

"Unsere ISO 9000:2015-Zertifizierung unterstreicht die Bedeutung der Qualitätssicherung auf allen Ebenen innerhalb der Biorasi-Organisation", so Mamta Hunt, VP of Quality and Pharmacovigilance bei Biorasi. "Sie gewährleistet ein solides Kundenerlebnis, das sich auf Bereiche konzentriert, die für unsere Sponsoren von zentraler Bedeutung sind, und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Compliance und Einheitlichkeit während der gesamten Dauer der klinischen Studie aufrechterhalten wird. Die Zertifizierung nach ISO 9000:2015 ist ein wichtiger Schritt bei unseren anhaltenden Qualitätsbemühungen."

Über Biorasi

Biorasi ist ein kundenorientiertes Full-Service-Auftragsforschungsinstitut (CRO), das schnelle und flexible Lösungen für globale klinische Studien liefert, um die Markteinführungsgeschwindigkeit für seine Sponsoren zu maximieren. Als führendes Unternehmen in den Bereichen Neurologie, Nephrologie und Dermatologie sowie auf dem Markt für seltene und akute Krankheiten setzt Biorasi neue Maßstäbe für Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Qualität in Sachen Patientenrekrutierung, dezentrale Studien und Datentransparenz. Kontaktieren Sie Biorasi unter info@biorasi.com (786) 388-0700.

