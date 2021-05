Der Börsenmonat Mai hat für Techwerte nicht den besten Start bedeutet. Frei nach dem Motto "Sell in May and go away" haben sich Anleger von ihren bisher gut laufenden Tech-Investments getrennt. Ein Börsenexperte sieht die Babyboomer verantwortlich.? Technologietitel im Abwärtssog? Angst vor steigenden Zinsen und Bidens Steuerplänen befeuern die Abwärtsspirale? Vanda-Analyst sieht Babyboomer für verantwortlichTechwerte haben in dem noch jungen Börsenmonat Mai bisher einen nicht ganz ...

