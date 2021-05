Mitarbeitern werden mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Festlegung ihres eigenen Arbeitsumfelds angeboten. Investitionen in Technologie und Zusammenarbeit werden es den Leuten ermöglichen, von überall aus zu arbeiten.

Experian, der globale Anbieter von Informationsdienstleistungen, hat heute einen neuen globalen Arbeitsansatz bekannt gegeben. Ziel ist es, die Erkenntnisse aus den Erfahrungen mit dem COVID-19-Lockdown zu nutzen und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das der Situation aller Mitarbeiter gerecht wird.

Experian verpflichtet sich, durch die Schaffung eines neuen Hybridmodells mehr individuelle Auswahlmöglichkeiten zu bieten, wobei die Mitarbeiter dazu ermutigt werden, "auf ihre Weise zu arbeiten". Während des Lockdowns hat Experian seine globalen Aktivitäten auf Telearbeit umgestellt, wobei es nur zu sehr begrenzten Störungen gekommen ist.

Den meisten Mitarbeitern wird mehr Flexibilität angeboten, wobei die Mehrheit auf ein Hybridmodell umstellt, einige Mitarbeiter vollständig von zu Hause aus und andere vollständig im Büro arbeiten.

Experian, das in 45 Ländern weltweit tätig ist, geht davon aus, dass dies die Produktivität weiter steigern und die Work-Life-Balance-Optionen für seine 17.800 Mitarbeiter weltweit verbessern wird.

Die COVID-19-Krise hat uns in erster Linie vor Augen geführt, dass wir alle Individuen sind, die ein sehr unterschiedliches Leben führen. Dies hat Experian dazu veranlasst, eine flexible Arbeitskultur anzubieten, bei der die Mitarbeiter die Wahl haben, von zu Hause aus, im Büro oder mal hier und mal dort zu arbeiten, wenn sie dies bevorzugen.

Jacky Simmonds, Chief People Officer von Experian, sagte:

"Wir setzen mehr denn je auf die Konnektivitätstechnologie und investieren in die richtigen digitalen Tools, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter von überall aus produktiv arbeiten können.

Wenn man in einem globalen Unternehmen wie dem unseren arbeitet, ist es großartig, mehr Zeit mit Kollegen auf der ganzen Welt zu verbringen. Die Technologie ermöglicht uns dies, aber es musste zu einer Pandemie kommen, um uns wirklich davon zu überzeugen. Viele von uns möchten sich aber auch regelmäßig persönlich treffen und nicht nur virtuell mit Kollegen in Kontakt bleiben.

Unser oberstes Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter mehr Gleichgewicht in ihr Leben bringen, und gleichzeitig unsere äußerst lebendige Kultur zu bewahren und unseren Zweck als Organisation zu erfüllen. Wir können uns alle auf dieses aufregende neue Kapitel in der Geschichte von Experian freuen."

Über Experian

Experian ist der führende globale Anbieter von Informationsdienstleistungen. In den großen Momenten des Lebens vom Kauf eines Hauses oder Autos über die Finanzierung des Studiums eines Kindes bis hin zum Ausbau eines Geschäfts durch die Kontaktaufnahme mit neuen Kunden ermöglichen wir den Verbrauchern und unseren Kunden die Verwaltung ihrer Daten mit Zuversicht.

Wir verhelfen Einzelpersonen zur Übernahme der Kontrolle über ihre Finanzen und zum Zugang zu Finanzdienstleistungen, Unternehmen zu Wachstum und intelligenteren Entscheidungen, Kreditgebern zur verantwortungsbewussteren Vergabe von Krediten und Organisationen zur Verhinderung von Identitätsbetrug und Kriminalität.

Wir haben 17.800 Mitarbeiter in 45 Ländern und investieren täglich in neue Technologien, talentierte Mitarbeiter und Innovationen, um allen unseren Kunden zur Optimierung jeder Chance zu helfen. Wir sind an der Londoner Börse notiert (EXPN) und sind Bestandteil des FTSE-100-Index.

Erfahren Sie mehr unter www.experianplc.com oder besuchen Sie unseren globalen Content-Hub in unserem globalen Nachrichtenblog, wo Sie die neuesten Nachrichten und Erkenntnisse des Konzerns finden.

