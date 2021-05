OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Netzbetreiber Tennet informiert am Mittwoch (11.00 Uhr) über neue Netzausbauprojekte im nördlichen Niedersachsen bis 2030. Durch knapp ein Dutzend neuer Vorhaben an Land und auf See gebe es einige Überschneidungen bei geplanten und bestehenden Trassenverläufen, so das Unternehmen. Tennet will den beginnenden Planungsstand sowie die Dialoge auf kommunaler Ebene erläutern. Es geht um On- und Offshore-Projekte in der gesamten Region Niedersachsen Nord-West. Im Fokus stehen die Landkreise Friesland, Ammerland, Wesermarsch, Oldenburg sowie die Städte Delmenhorst, Bremen und Wilhelmshaven./hr/DP/fba