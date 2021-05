Wir treten in eine Zeit des Jahres ein, in der es für Aktien historisch gesehen schwieriger ist, zu steigen. Da viele Aktienindizes neue Höchststände erreichen, könnten Anleger in Versuchung geraten, dem alten Sprichwort zu folgen: Sell in May and go away. Aber die "Sell-in-May"-Strategie funktioniert nicht durchgängig an allen Märkten, und die Ökonomen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...