Reinach (pta008/12.05.2021/07:00) - Veuillez trouver toutes les informations sur la CP "Fixe le prix" en langue française dans le PDF ci-joint.

Die Montana Aerospace AG (die "Gesellschaft", mit ihren operativen Tochtergesellschaften "Gruppe" oder "Montana Aerospace") - ein führender, hoch vertikal integrierter Hersteller und Anbieter von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren Luft- und Raumfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten Konstruktions- und Fertigungsstandorten - hat heute den Angebotspreis für ihren Börsengang (IPO) mit CHF 25.65 je Aktie verlautbart. Die Kotierung unter dem Börsenkürzel "AERO" und der Handel mit den Aktien an der Schweizer Börse (SIX) (International Reporting Standard) beginnt heute.

_ Aufgrund des Angebotspreises von CHF 25.65 je Aktie ist von einer Marktkapitalisierung von rund CHF 1.2 Mrd. (rund 1.1 Mrd. Euro) auszugehen

_ Die Ausgabe von 17,153,997 neuen Aktien ergibt einen Bruttoerlös von rund CHF 440 Mio. (rund 400 Mio. Euro)

_ Das Gesamtangebot umfasst ein Volumen von rund CHF 506 Mio. (rund 460 Mio. Euro), einschließlich der Mehrzuteilungen im Ausmaß von 15 % des Basisangebots

_ Der Streubesitz beläuft sich vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 36.4 % und bei vollumfänglicher Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 41.8 %

_ Die Aktien der Montana Aerospace werden ab heute auf der SIX (International Reporting Standard) kotiert und gehandelt

"Swiss Technology' steht für bahnbrechende Innovationen und höchstes Qualitätsniveau., sagt Dr. Markus Nolte, CEO der Montana Aerospace. "Gestartet als Schweizer Extrusionsspezialist hat sich Montana Aerospace zu einem weltweit führenden Unternehmen in den Märkten Luftfahrt, E-Mobilität und Energie entwickelt. Unser starkes Bekenntnis zu profitablem Wachstum, Transparenz und Führung in ESG hat die Investoren überzeugt. Mit dem Listing an der SIX kehren wir zu unseren Schweizer Wurzeln zurück und stärken die finanziellen Ressourcen, um unseren strategischen Kurs erfolgreich fortsetzen zu können."

Insgesamt werden 19,727,096 Aktien platziert. Bei 17,153,997 Aktien handelt es sich um neue Aktien, die der Gesellschaft einen Bruttoerlös von CHF 440 Mio. (rund 400 Mio. Euro) einbringen werden. Weitere 2,573,099 Aktien aus dem Bestand der Montana Tech Components AG wurden im Rahmen der Mehrzuteilung zugeteilt.

Auf Grundlage des Angebotspreises ist von einer Marktkapitalisierung der Montana Aerospace von rund CHF 1.2 Mrd. (rund 1.1 Mrd. Euro) auszugehen. Der Streubesitz beläuft sich vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 36.4 %. Unter Zugrundelegung einer vollumfänglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz rund 41.8 % ausmachen. Die Montana Tech Components AG bleibt mit einem Anteil von 58.2 % Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft. Auf Grundlage garantierter Zuteilungen gegen verbindliche Zusagen im Vorfeld wurden insgesamt rund CHF 124,3 Mio. (rund 113 Mio. Euro) an (i) von Capital International Investors beratene Fonds (rund CHF 88 Mio. / rund 80 Mio. Euro) und an (ii) M&G Investments (rund CHF 36.3 Mio. / rund 33 Mio. Euro) zugeteilt.

Montana Aerospace beabsichtigt, mit dem Nettoerlös der neu begebenen Aktien zum Großteil (zu rund 60 %) anorganische Wachstumsprogramme zu finanzieren, darunter strategische Akquisitionen, mit denen die Lieferkette weiter konsolidiert und attraktive Synergien und Erträge erzielt werden sollen. Das Vorgehen der Gruppe orientiert sich dabei an einer klaren, gemeinsam mit OEMs und Tier-1-Zulieferern erarbeiteten Zielliste, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken und die Integration wichtiger Leistungen und Produkte in die bestehende Wertschöpfungskette der Gruppe weiter voranzutreiben. Der verbleibende Teil der Nettoerlöse (rund 40 %) soll für weiteres organisches Wachstums aufgewandt werden. Der Großteil dieser Wachstumsaktivitäten ist bereits vertraglich untermauert und wurde bereits vor der Ankündigung des Börsengangs begonnen.

Mit der Gesellschaft und den Mitgliedern des Managements, die Aktien halten, wurde eine Sperrfrist (Lock-up Period) von zwölf Monaten vereinbart; für den derzeitigen Alleingesellschafter Montana Tech Components AG wurde die Sperrfrist mit 24 Monaten festgesetzt.

Die Aktie wird ab dem heutigen 12. Mai 2021 unter der Schweizer Wertpapierkennnummer (Valor) 111 042 565, der International Securities Identification Number (ISIN) CH1110425654 und dem Börsenkürzel "AERO" an der Schweizer Börse SIX gehandelt.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, weitere Bookrunners sind Commerzbank AG und Zürcher Kantonalbank.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang kann der Sole Global Coordinator oder eine in seinem Auftrag handelnde Person im Namen der Joint Bookrunnners in einem Zeitraum von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag bis einschließlich 10. Juni 2021 im Einklang mit den Bestimmungen des Artikel 126 Finanzmarktinfrastrukturverordnung Geschäfte zur Verminderung des Verkaufsdrucks durchführen, um durch Stützungskäufe den Marktpreis der Aktien auf einem den Angebotspreis nicht überschreitenden Niveau zu stabilisieren.

Über Montana Tech Components AG

Die 2006 gegründete Montana Tech Components AG ist eine global aktive Industriegruppe, die sich auf Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten spezialisiert hat. Die Unternehmen der wachstumsorientierten Gruppe zählen auf ihrem jeweiligen Gebiet zu den Marktführern. Mit ihrem Fokus auf ausgewählte Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und fortlaufende Innovationen verfolgt MTC in ihren Divisionen - VARTA AG, Aluflexpack AG und Montana Aerospace AG - eine nachhaltige Wachstumsstrategie. 2020 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1,72 Mrd. Euro. Montana Tech Components unterhält 83 Standorte in 34 Ländern in aller Welt und beschäftigt rund 10.700 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 4.800 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 28 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

Montana Aerospace AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz

ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

