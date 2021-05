Bei schweren Raketenangriffen auf Israels Küstenmetropole Tel Aviv sind mindestens drei Menschen getötet worden.Gaza - Bei schweren Raketenangriffen auf Israels Küstenmetropole Tel Aviv sind mindestens drei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Rettungsorganisation Zaka starb am Dienstagabend eine Frau in der Stadt Rischon Lezion bei einem direkten Einschlag, bei einer zweiten Angriffswelle am frühen Mittwochmorgen wurden dann in Lod bei Tel Aviv eine Frau und ein Kind getötet. In Jehud...

