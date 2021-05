DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schweden endet der Börsenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 13.00 Uhr.

DONNERSTAG: An Christi Himmelfahrt ruht der Börsenhandel in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, der Schweiz. In Singapur findet wegen des Feiertags Hari Raya Puasa (Ende des Ramadan) kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Allianz ist mit einem kräftigen Gewinnanstieg ins Jahr gestartet und hat die Erwartungen übertroffen. Europas größter Versicherer profitierte unter anderem von einem geringeren Schadensaufkommen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Im ersten Quartal stieg der operative Gewinn um 45 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Konzern selbst zusammengestellten Konsens mit 3,07 Milliarden gerechnet. Insbesondere die Segmente Schaden-Unfall- und Leben-Krankenversicherung legten deutlich zu. Nach Steuern und Anteilen Dritter verdiente die Allianz 2,566 Milliarden Euro, 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 6,23 Euro. Im laufenden Jahr geht die Allianz nach wie vor von einem operativen Gewinn von 12 Milliarden Euro nach 11,86 Milliarden im Vorjahr aus, wobei Abweichungen um jeweils 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind.

Nachfolgend die Quartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20 Operatives Ergebnis Konzern 3.336 +45% 3.065 +33% 2.304 Operatives Ergebnis Schaden-Unfall 1.513 +47% 1.456 +41% 1.032 Operatives Ergebnis Leben/Kranken 1.212 +48% 1.094 +34% 819 Operatives Ergebnis Asset Management 747 +10% 713 +5% 679 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.566 +83% 2.037 +46% 1.400 Ergebnis je Aktie 6,23 +85% 4,71 +40% 3,36 Combined Ratio Schaden-Unfall 93,0 -- 93,2 -- 97,8

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 11.882 -7% 9 12.845 EBITDA bereinigt 3.821 -13% 9 4.391 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 1.619 +18% 7 1.369 Ergebnis je Aktie Core* 2,32 -13% 8 2,67 * fortgeführte Geschäftsbereiche

COMMERZBANK (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Erträge vor Risikovorsorge 2.319 +25% 14 1.851 Zinsüberschuss 1.251 -5% 14 1.320 Risikovorsorge 183 -44% 14 326 Provisionsüberschuss 880 +0,3% 14 877 Verwaltungsaufwand 1.492 -1% 14 1.503 Operatives Ergebnis 327 -- 14 -278 Ergebnis vor Steuern -143 -- 14 -234 Ergebnis nach Steuern/Dritten -131 -- 14 -291 Ergebnis je Aktie -0,14 -- 14 -0,24

SCOUT24 (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q20 Außenumsatz 93 +4% 89 EBITDA* 54 -1% 55 * aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

TELEFONICA DEUTSCHLAND (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 1.858 +1% 18 1.846 OIBDA bereinigt 543 +2% 18 532 Ergebnis nach Steuern -29 -- 12 -44 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- -0,01 Free Cashflow 243 +1% 9 241

Weitere Termine:

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich

06:55 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt

07:00 DE/Merck KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (09:30 Presse-

Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), Darmstadt

07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1Q, Berlin

07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q, Ellwangen

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q, Niestetal

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Einbeck

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Langen

07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q, Schrobenhausen

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz),

Unterföhring

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter

07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1Q, München

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q, Hamburg

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q, Wiesbaden

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim

07:30 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Wiesloch

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q, Lübeck

07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 1Q, Kirchheim/Teck

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Stuttgart

07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1Q, Helsinki

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q, Paris

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1Q, Den Haag

07:40 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Pullach

07:40 DE/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q, Bessenbach

07:45 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q, Zaandam

08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz für Agenturen; 09:00

Presse-Telefonkonferenz), Hannover

08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München

08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Herzogenaurach

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1H, Düsseldorf

08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 1Q, München

08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q, Garching

08:00 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1H, Gräfelfing

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q, Neu-Isenburg

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H, Frankfurt

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 1Q, Senningerberg

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q, Wien

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1Q, Espoo

08:55 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q, Bilbao

09:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q,

Stuttgart

10:00 DE/BMW AG, Online-HV

10:00 DE/SAP SE, Online-HV

10:00 DE/Adidas AG, Online-HV

10:00 DE/K+S AG, Online-HV

10:00 DE/Software AG, Online-HV

10:00 DE/Secunet Security Networks AG, Online-HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Online-HV

10:00 DE/Nemetschek SE, Online-HV

10:00 DE/Rational AG, Online-HV

10:00 DE/Wacker Chemie AG, Online-HV

10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology

10:30 DE/Klöckner & Co SE, Online-HV

11:00 DE/q.beyond AG, Online-HV

17:55 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q, Mailand

Im Laufe des Tages:

DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q, München

DIVIDENDENABSCHLAG

Baywa 1,00 EUR Biotest 0,04 EUR Hugo Boss 0,04 EUR Jungheinrich 0,45 EUR Kion Group 0,41 EUR Mensch und Maschine 1,00 EUR Rheinmetall 2,00 EUR RIB Software 0,98 EUR TAG Immobilien 0,88 EUR Takkt 1,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj - GB 08:00 BIP März PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: -1,6% gg Vq 08:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -1,6% gg Vq/-5,4% gg Vj 4. Quartal: +1,3% gg Vq/-7,3% gg Vj 08:00 Handelsbilanz März PROGNOSE: k.A. zuvor: -16,4 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/-3,5% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+11,7% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/ -1,6% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,6% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj 14:30 Realeinkommen April 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.070,00 -0,30 S&P-500-Indikation 4.137,00 -0,22 Nasdaq-100-Indikation 13.284,00 -0,33 Nikkei-225 28.206,23 -1,41 Schanghai-Composite 3.438,15 -0,11 +/- Ticks Bund -Future 169,38 -8 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.119,75 -1,82 DAX-Future 15.115,00 -1,27 XDAX 15.117,31 -1,28 MDAX 31.782,74 -2,06 TecDAX 3.296,16 -1,92 EuroStoxx50 3.946,06 -1,92 Stoxx50 3.384,63 -1,84 Dow-Jones 34.269,16 -1,36 S&P-500-Index 4.152,10 -0,87 Nasdaq-Comp. 13.389,43 -0,09 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,46 -69

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Schwache Vorlagen aus Asien dürften auch die Kurse an den europäischen Börsen erst einmal weiter nach unten drücken. In Taiwan ist die Börse zeitweise um etwa 8 Prozent eingebrochen, allerdings auch wegen eines neuen Corona-Lockdowns. "Die Märkte sorgen sich, dass der Anstieg der Rohstoffpreise und die Probleme bei den Lieferketten den Aufschwung bremsen oder gar ersticken", so ein Marktteilnehmer. "Marktteilnehmer blicken daher gebannt auf die Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise für April am heutigen Nachmittag", sagt Dirk Steffen, Anlagestratege der Deutschen Bank. Erwartet wird ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Da die US-Notenbank nach eigenen Aussagen überschießende Inflation tolerieren wird, drohen bei US-Staatsanleihen weitere Verluste", so der Anlagestratege. Daneben steht auch die Berichtssaison weiter im Blick mit einer Flut von Zahlen.

Rückblick: Sehr schwach - Schwache Vorgaben aus den USA gaben die Richtung vor. Der überraschend starke ZEW-Index verpuffte ebenso wie überzeugende Geschäftszahlen und Unternehmensausblicke. Belastend wirkten zunehmend Tapering-Spekulationen, also die Sorge, dass die Notenbanken schon bald ihre expansive Geldpolitik straffen könnten. Mit Abstand schwächster Sektor waren Reise- und Freizeitwerte, die im Schnitt 5,7 Prozent abgaben. Hier wurden vor allem einige Aktien von Online-Spieleanbietern verkauft, allen voran die schwer gewichteten Evolution Gaming in Stockholm. Durchwachsene Geschäftszahlen hatte Alstom (-2,8 Prozent) vorgelegt. Das operative Ergebnis lag zwar leicht über den Erwartungen, die Margen aber leicht unter Vorjahr.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Bei Thyssenkrupp (-10,2%) überlagerte Enttäuschung über den Cashflow ansonsten überzeugende Quartalszahlen und einen erhöhten Ausblicl. Aareal Bank verloren nach der Zahlenvorlage 7,8 Prozent. Etwas über den Erwartungen fiel das bereinigte EBIT von Eon (-0,5%) aus, den Ausblick bestätigte der Versorger allerdings nur. Von guten Zahlen sprach ein Marktteilnehmer auch bei Gea (-0,2%). K+S (-2,7%) kehrte derweil in die schwarzen Zahlen zurück und hob die Prognose an. Für Dürr ging es um 3,6 Prozent nach unten. "Die Zahlen liegen alle leicht über den Schätzungen", meinte ein Börsianer gleichwohl. Von durchwachsenen Zahlen war mit Blick auf den Chemikalienhändler Brenntag (-3,8%) die Rede.

XETRA-NACHBÖRSE

Patrizia gewannen nach dem Quartalsbericht und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms 3 Prozent. Dagegen gaben Deutsche Euroshop nach Zahlen 1 Prozent ab.

USA / WALL STREET

Schwach - Inflationsangst ließ Anleger auch am Dienstag dem Aktienmarkt den Rücken zukehren. Dazu passte, dass St.-Louis-Fed-Präsident James Bullard mit einer Teuerung von 2,5 bis 3 Prozent im laufenden Jahr rechnet. Wurden am Montag vor allem die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte abverkauft, waren es nun die Blue Chips aus dem Dow, die stärker Federn ließen. Um knapp 14 Prozent abwärts ging es mit Novovax, nachdem das Unternehmen den Zulassungsantrag für seinen Corona-Impfstoff verschoben hatte. Tesla verbilligten sich um 1,9 Prozent. Der Hersteller von Elektroautos hat den Kauf eines Grundstücks in Schanghai vorerst auf Eis gelegt. Eigentlich wollte Tesla seine Produktionskapazitäten in China ausbauen, verzichtet darauf zunächst aber wegen der Spannungen zwischen China und den USA. Honeywell zeigten sich 1,4 Prozent niedriger. Die Aktie wechselt von der Nyse an die Nasdaq. Boeing (-1,7%) lieferte im April lediglich 17 Maschinen aus, der Konkurrent Airbus kam auf 45 Flugzeuge. Palantir verbuchte im ersten Quartal zwar einen Verlust, steigerte aber den Umsatz. Die Aktie stieg um 9,4 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2128 -0,18% 1,2150 1,2168 -0,7% EUR/JPY 131,98 +0,01% 131,97 132,01 +4,7% EUR/CHF 1,0980 +0,04% 1,0975 1,0974 +1,6% EUR/GBP 0,8587 -0,04% 0,8590 0,8599 -3,9% USD/JPY 108,83 +0,20% 108,62 108,48 +5,4% GBP/USD 1,4124 -0,13% 1,4142 1,4150 +3,4% USD/CNH 6,4370 +0,12% 6,4291 6,4259 -1,0% Bitcoin BTC/USD 57.468,25 1,583 56.573,00 56.094,00 +97,8%

Der Dollar schwächelte zunächst weiter, erholte sich dann aber wieder und schloss wenig verändert. Die Commerzbank lenkt den Blick auf die US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch als Impulslieferant. Die Daten dürften recht hoch ausfallen, weil im Jahresvergleich Pandemie-Effekte nun voll zum Tragen kämen und weil die hohen Rohstoffpreise ihren Weg in die Preise fänden. Deshalb könnte der Dollar davon kurzfristig auch Unterstützung erfahren.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,40 65,28 +0,2% 0,12 +34,5% Brent/ICE 68,62 68,55 +0,1% 0,07 +33,5%

Die Ölpreise legten etwas zu. Zunächst belastete die Nachricht noch etwas, dass die wegen einer Cyberattacke vorübergehend stillgelegte Colonial-Pipeline in den USA voraussichtlich bis zum Wochenende wieder voll in Betrieb genommen werden kann.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.830,04 1.837,33 -0,4% -7,30 -3,6% Silber (Spot) 27,40 27,61 -0,8% -0,21 +3,8% Platin (Spot) 1.233,50 1.239,40 -0,5% -5,90 +15,2% Kupfer-Future 4,82 4,78 +0,9% +0,04 +36,8%

Der Goldpreis zeigte sich minimal befestigt. Die anziehenden Renditen am Anleihemartkt hätten das Edelmetall ausgebremst, sagten Teilnehmer, der nachgebende Dollar die Verluste aber abgefangen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante B.1.617 hat sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits in mehr als 44 Länder ausgebreitet.

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 14.909 (Vorwoche: 18.034) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden und 268 (285) weitere Todesfälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 107,8 von 115,4 am Vortag bzw 132,8 in der Vorwoche.

- Nach einem möglicherweise im Zusammenhang mit einer Astrazeneca-Impfung stehenden Todesfall hat die Slowakei die Erstimpfungen mit dem Vakzin ausgesetzt.

- Nach einem Todesfall sind die Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin für Schwangere in weiten Teilen Brasiliens ausgesetzt worden.

- In Belgien können Bars und Restaurants ab dem 9. Juni auch ihre Innenbereiche wieder für Kunden öffnen.

BULGARIEN - INNENPOLITIK

Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Bulgarien hat Präsident Rumen Radew das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 11. Juli festgelegt.

RUSSLAND/RUMÄNIEN

Als Antwort auf die Ausweisung eines russischen Diplomaten aus Rumänien hat Moskau die Ausweisung eines rumänischen Diplomaten verkündet.

ISRAEL/PALÄSTINA

Die radikalislamische Hamas hat nach eigenen Angaben am Dienstagabend 130 Raketen auf die israelische Großstadt Tel Aviv abgefeuert.

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank ist nach Ansicht der Fed-Gouverneurin Lael Brainard trotz der guten wirtschaftlichen Aussichten noch weit davon entfernt, ihre Arbeitsmarkt- und Inflationsziele zu erreichen. Patrick Harker, Präsident der Federal Reserve Philadelphia sagte, die Wirtschaft benötigt noch Zeit zur Erholung, bevor die US-Notenbank eine Debatte über die Reduzierung der Assetkäufe beginnen könne. Auch aus Sicht des Präsidenten der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, ist es zu früh, das Anleihekaufprogramm zurückzufahren.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche laut dem Branchenverband API um 2,5 Millionen Barrel zurückgegangen. In der Vorwoche war ein Minus von 7,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 5,6 Millionen Barrel nach minus 5,3 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,6 Millionen Barrel.

DEUTSCHE TELEKOM

