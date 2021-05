Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (ISIN: GB0002875804) zahlt am heutigen Mittwoch eine Dividende in Höhe von 53,9 Pence je Aktie aus. Ex-Dividenden Tag war der 25. März 2021. Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2020 liegt bei 215,6 Pence (ca. 2,49 Euro). Die Auszahlung erfolgt in vier Tranchen zu je 53,9 Pence, zahlbar im Mai, August und November 2021 sowie ...

