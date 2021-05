Exzerpt: Commerzbank startet stark ins neue Geschäftsjahr. Toyota überrascht alle positiv, während Nissan für lange Gesichter in Tokio sorgt.Die asiatischen Börsenplätze erleben heute verstärkte Abgaben, wobei die hohen Verluste in Taiwan im Mittelpunkt stehen. Der TAIEX erlebt Intraday den größten Tagesverlust seit Auflegung im Jahr 1967. Katalysator für den Sell-off nach der langen Rallye sind die heute anstehenden Inflationsdaten in den USA. Die Futures liegen vor Eröffnung der europäischen Vorbörse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...