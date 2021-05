Die Aktie von Plug Power befindet sich nach wie vor auf einer Achterbahnfahrt. Nachdem das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss ein Business Update für das erste Quartal publiziert hatte, rutschte der Wasserstoff-Wert zunächst weiter ab. Im US-Handel am Dienstag folgte dann die spektakuläre Wende.Am Dienstag bewegte sich die Aktie von Plug Power an der Tech-Börse Nasdaq in einer Range zwischen 18,47 und 23,72 Dollar. Zum Handelsende stand ein sattes Kursplus von 17,6 Prozent auf 17,60 Dollar ...

