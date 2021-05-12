Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 12.05.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 660 internationalen Medien
Glow LifeTech: Weitere positive Studien für das COVID-Wundermittel ArtemiC?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0M1ZS ISIN: AU000000CAP7 Ticker-Symbol: 78A 
Frankfurt
12.05.21
08:06 Uhr
0,055 Euro
+0,030
+118,00 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CARPENTARIA RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CARPENTARIA RESOURCES LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CARPENTARIA RESOURCES
CARPENTARIA RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CARPENTARIA RESOURCES LTD0,055+118,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.