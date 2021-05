Der Konzernumsatz der Österreichischen Post steigerte sich im 1. Quartal 2021 um 28,5 Prozent auf 646,1 Mio. Euro. Dazu beigetragen habe ein gutes Kerngeschäft, in dem das Paketwachstum die Rückgänge im Briefgeschäft mehr als ausgleichen konnte, als auch die Vollkonsolidierung der türkischen Gesellschaft Aras Kargo, wie das Unternehmen erklärt. In diesem Quartal liege die Division Paket & Logistik mit einem Umsatz von 323,7 Mio. Euro erstmals leicht über den Umsatzerlösen der Division Brief & Werbepost mit 311,0 Mio. Euro. Das EBITDA des Konzerns stieg um 51,5 Prozent auf 99,0 Mio. Euro, das EBIT um 79,2 Prozent auf 59,8 Mio. Euro. Maßgeblichen Anteil hatte die Division Paket & Logistik. Das Periodenergebnis liegt bei 49,9 ...

