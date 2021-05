Der Prozesstechnik-Anbieter Schenck Process treibt seine Digitalisierungsstrategie voran und bietet erstmals eine eigene cloudbasierte IoT-Lösung an, die den Zugriff auf alle relevanten Maschinendaten in Echtzeit ermöglicht. Die vorgestellte Cloud-Lösung Coniq Cloud bildet die Grundlage für alle digitalen Erweiterungen des Herstellers und bietet Anlagenbetreibern umfangreiche Funktionen zur datengesteuerten Wartung und Leistungsoptimierung ihrer Produktionsmaschinen. Eine integrierte Knowledge-Base versetzt Experten in die Lage, Maschinen und Anlagen jederzeit aus der Ferne zu überwachen und im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...