GMP Creative Zertifizierung gibt der raschen Expansion von Ad-Lib.io neuen Schwung

Ad-Lib.io, die Creative-Management-Plattform der nächsten Generation für weltweit führende Marken, gab heute bekannt, dass sie in Spanien als Google Marketing Platform (GMP) Partner zertifiziert wurde. Damit erhält Ad-Lib.io sein sechstes Creative-Zertifikat und setzt die globale Expansion fort.

Das GMP Creative-Zertifikat in Spanien bestätigt, dass Ad-Lib.io seine Fähigkeit nachgewiesen hat, gemäß der besten Praxis und Technologie von Google zu arbeiten. Zudem unterstreicht es die Tatsache, dass die Creative-Management-Plattform der nächsten Generation hohe Standards für Services in den Bereichen Creative und Prozessmanagement aufrecht erhält. Das Zertifikat bestätigt erneut die Erfolgsbilanz von Ad-Lib.io hinsichtlich der Kundenbetreuung und seine Expertise in den Bereichen wie Entwicklung, Produktion und Kundenbetreuung. Mit dem Zertifikat erhält Ad-Lib.io frühen Zugang zu Produktinnovationen sowie einer Reihe weiterer Ressourcen von Google.

"Nach einem schwierigen Jahr für die Werbebranche spüren Werbetreibende den Druck, ihren kreativen Workflow effizienter zu gestalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Anzeigen herausstechen und Erfolge zeigen", sagte Adit Abhyankar, CEO von Ad-Lib.io. "Als Google Marketing Platform Partner im Bereich Creative bietet Ad-Lib.io Werbetreibenden in Spanien, die mit dem Google Tech-stack arbeiten, die Möglichkeit, Content einfach und rasch, in großem Umfang, über Formate und Kanäle hinweg aufzubauen und zu aktivieren. Ad-Lib.io war seit seiner Gründung 2017 ein zuverlässiger Google Partner, und wir werden weiterhin Werbetreibenden begleiten, die personalisierte Werbemittel in großem Umfang produzieren und optimieren möchten"

"Da Google und seine Kunden fortwährend auf der Suche nach neuen Wegen der Zusammenarbeit sind, bilden Partner wie Ad-Lib.io einen zentralen Bestandteil unseres Ökosystems, da sie zertifiziert wurden", so Jose Maria Perez Sastre, Partnership Manager bei Google. "Wir freuen uns, dass Ad-Lib.io seine Präsenz und seine Kundenzahl in Spanien weiterhin vergrößert. Unsere Zusammenarbeit mit Kunden aus der Region war bereits von großem Erfolg begleitet, und wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft in Spanien und in anderen Märkten weltweit."

Dieser Meilenstein stärkt Ad-lib.io's Leistungsfähigkeit für Kunden, die in Spanien und weltweit mit der Google-Marketing-Plattform arbeiten, denn Vermarkter suchen Lösungsanbieter, die in den Märkten tätig sind, in denen sie aktiv sind. Als Partner mit Zertifizierungen in zahlreichen Regionen ist Ad-Lib.io auch im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in Dubai, Australien und in Singapur als GMP Creative Partner tätig.

"Ich freue mich sehr über die Ergänzung eines weiteren Google-zertifizierten Marktes in Spanien", sagte Oli Marlow Thomas, Gründer von Ad-Lib.io. "Dazu kommen die großartigen Neuigkeiten, dass wir Ad-Lib.io in Deutschland unter Führung des früheren Google Mitarbeiters Felix Derkum gestartet haben. Ad-Lib.io erobert derzeit alle Märkte Europas."

Das von Investoren unterstützte Unternehmen vom Campaign Magazine als "Start Up of the Year 2021" ausgezeichnet wurde von ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet, die die Notwendigkeit sahen, die große Lücke zwischen kreativen Konzepten und der Ausspielung in digitalen Medien zu schließen. Der Hauptsitz befindet sich in London, Großbritannien, mit Niederlassungen in Nordamerika, Asien, Australien, Europa und dem Nahen Osten.

Weitere Informationen über Ad-Lib.io finden Sie unter: https://www.ad-lib.io/.

Über Ad-Lib.io

