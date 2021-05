Nürnberg (ots) - So gelingt ein bewusster Umgang mit GeldEs gibt viele gut Gründe um Geld zu sparen: Sei es um finanziell flexibler und entspannter zu sein, sei es, um für das Alter vorzusorgen oder die Ausbildung der Kinder zu finanzieren. Die Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Die Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff" hält zahlreiche nützliche Tools bereit, um beim Sparen erfolgreich zu sein.Sich einen Überblick über die persönlichen Finanzen zu verschaffen ist der erste Schritt, um erfolgreich zu sparen. Zunächst werden dazu die monatlichen Einnahmen und Ausgaben ermittelt. Dazu gibt es auf dem Serviceportal "Meine Finanzen im Griff" einen Haushaltsrechner, in den man das verfügbare Budget und alle Ausgaben einträgt. Die Ausgaben werden in fixe und variable Kosten getrennt. Zu den fixen Kosten gehören Miete, Nebenkosten wie Strom und Gas, aber auch Versicherungen und Abonnements. Die Strom- und Gasrechnung machen einen großen Teil der monatlichen Fixkosten aus. Auf dem Onlineportal lassen sich unter dem Menüpunkt Tarifrechner die Preise dafür ganz einfach vergleichen und ein Wechsel des Energieversorgers kann unter Umständen erheblich zur Kostenreduktion beitragen. Das gleiche gilt auch für Telefon-, Versicherungs-, oder Kreditanbieter. Auch mit der Kündigung von ungenutzten oder überteuerten Abonnements lässt sich eine Menge Geld sparen. Große Einsparpotentiale finden sich auch bei den flexiblen Kosten, dazu zählen Lebensmittel, Fahrtkosten, Freizeitangebote usw. Trägt man diese Ausgaben täglich in den Haushaltsrechner ein, wird einem schonungslos vor Augen geführt, dass häufig viel Geld für unnötige Kleinigkeiten ausgegeben wird. Grafische Darstellungen verdeutlichen diese Geldausgaben noch. Mit dem Haushaltsrechner werden so viele kleine Stellschrauben aufgezeigt, durch die man dauerhaft Geld einsparen kann.Um seine Sparziele zu erreichen sollte man neben dem richtigen Haushalten auch Ordnung in eventuell vorhandene Schulden bringen. Dazu gibt es bei "Meine Finanzen im Griff" die Rubrik Kredite, in die alle laufenden Kredite mit der Gesamthöhe, der monatlichen Rate und der Laufzeit eingepflegt werden. Mit der Kreditübersicht wird ein Tilgungsplan und eine grafische Übersicht mit Restschuld und monatlicher Rate erstellt. Auch ein Bonitätscheck und eine Darlehnsanfrage lässt sich über die Seite durchführen. Ein Finanzierungsrechner erleichtert die Planung von größeren Anschaffungen. Die Neuanschaffungen werden mit Kaufpreis und Garantiefrist in einer Inventarliste erfasst. So hat man immer einen kompletten Überblick, wo das Geld wirklich hinfließt; denn Geld sollte man geplant ausgeben und Spontankäufe unbedingt vermeiden.Um seine Einnahmen und Ausgaben konsequent einzutragen ist etwas Disziplin erforderlich, aber schnell zeigen sich erste Erfolge. Die Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff" erleichtert den bewussten Umgang mit Geld und hilft Monat für Monat Geld zu sparen. Mit den eingesparten Beträgen lässt sich das vorab definierte Sparziel erreichen, ohne den eigenen Lebensstil zu sehr einzuschränken.Pressekontakt:Finanzen im Griff Vermittlungsgesellschaft mbHFrauentorgraben 3990443 Nürnberghttps://meine.finanzen-im-griff.de/Original-Content von: Finanzen im Griff Vermittlungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137511/4913272