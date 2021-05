Hannover (www.anleihencheck.de) - Zunehmender Konjunkturoptimismus und wieder verstärkt in den Fokus rückende Inflationsängste haben die Kurse der deutschen Staatsanleihen am Dienstag unter Druck gesetzt, so die Analysten der Nord LB.Die Großhandelspreise in Deutschland hätten im April mit +7,2% gegenüber dem Vorjahr so stark angezogen wie seit März 2011 nicht mehr. Damit habe sich der Preisauftrieb erheblich beschleunigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...