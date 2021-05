Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Jetzt ist sie da, die Verunsicherung wegen der steigenden Preise- und der Rentenmarkt stand gestern unter Abgabedruck, obwohl die Aktiennotierungen ebenfalls nachgaben, so die Analysten der Helaba.Lockere Geldpolitik gepaart mit stark steigenden öffentlichen Schulden seien keine Politik, die zum Nulltarif zu haben sei. Trotz der anhaltenden Beteuerungen seitens der Notenbankvertreter dies- und jenseits des Atlantiks, dass der inflationär Schub aktuell auf transitorische Faktoren zurückzuführen sei, würden die mittelfristigen Inflationserwartungen (5y/5y Forward BE) derzeit anziehen. Hierzulande sei es das höchste Niveau seit Anfang 2019, in den USA sei das Level zuletzt 2014 so hoch gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...