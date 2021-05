adesso SE startet erfolgreich ins Jahr 2021 / Dynamisches Umsatzwachstum und Ergebnisanstieg / Anhebung der Guidance Allianz startet stark ins Jahr und bestätigt Ausblick BAUER: Erwartungsgemäßer Jahresauftakt bei deutlich verbesserter Auftragslage gegenüber dem Vorjahr Commerzbank macht überraschend Gewinn - Ertragsprognose angehoben Corona-Beschränkungen lassen Ergebnis von Deutsche Euroshop einbrechen Delivery Hero will wieder in Deutschland aktiv werden DEMIRE mit erfolgreichem Start ins Jahr 2021: FFO I und NAV erneut verbessert Deutsche Telekom wächst und hebt Jahresprognose an Deutsche Wohnen verdient mehr und bestätigt Ausblick GFT Technologies SE: Starkes erstes Quartal für GFT - Umsatz deutlich gesteigert, Gewinn mehr als verdoppelt Hapag-Lloyd mit starkem ...

