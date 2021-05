Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 11. Mai 2021 das bisherige Stiftungsratsmitglied Margit Hassler für eine zweite Amtszeit in den Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek bestellt. Diese umfasst die Mandatsperiode 2021 bis 2025. Die Regierung dankt Margit Hassler für ihre Bereitschaft, ihre Fähigkeiten in den Stiftungsrat einzubringen und wünscht ihr bei der Ausübung dieses Mandats weiterhin viel Freude und Erfolg.



Der Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek setzt sich somit zusammen aus Präsidentin Christina-Maria Hilti, Vizepräsidentin Brigitte Vogt-Ipek und den Mitgliedern Margit Hassler, Roland Alber und Robert Hilbe.



