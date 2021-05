Unterföhring (ots) - 12. Mai 2021. Einfach erfolgreich. Die neue True-Crime-Reihe "JENKE. CRIME." gewinnt deutlich an Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche. Die zweite Ausgabe begeistert am Dienstag auf ProSieben starke 11,3 Prozent der Zuschauer:innen (14- 49 J.). Bei den jungen Zuschauer:innen (14- 39 J.) steigert sich die neue Reihe auf sehr gute 15,5 Prozent Marktanteil.Jenke von Wilmsdorff setzt sich in der Reihe mit Verbrechern an einen Tisch, er konfrontiert sie mit Opfern und den Schauplätzen ihrer Vergehen.Nächsten Dienstag schaut Jenke mit den Zuschauer:innen auf Martin: Der 31-Jährige soll eine der weltweit größten Darknet Plattformen gegründet haben."JENKE. CRIME." - dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Sendung: JenkeCrimeBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 12.05.2021 (vorläufig gewichtet: 11.05.2021)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4913290