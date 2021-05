In den deutschen Metropolen werden deutlich weniger Häuser zum Kauf angeboten als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Zwei Städte sind davon besonders betroffen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des IVD-Marktforschungsinstituts hervor. Das IVD-Marktforschungsinstitut hat die Entwicklung der neu angebotenen Häuser zum Kauf in den Big 7 analysiert. Demnach ist das Häuserangebot zwischen 2019 und 2021 auf breiter Front gesunken. "In allen Big 7 Immobilienmetropolen konnte das Niveau der Angebote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...