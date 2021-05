Köln (ots) - Sie hat die Qual der Wahl! Die allererste "Princess Charming" Irina Schlauch möchte unter 20 Singlefrauen ihre ganz eigene Princess finden. Bei Sonnenschein und in lauen Sommernächten sucht die 30-jährige Rechtsanwältin auf heißen Dates und bei Partys am Pool ihre Mrs. Right. Aber welche Frau lässt auf Kreta ihren Puls höherschlagen? Und wo wird es noch knistern? Denn auch zwischen den Singles könnten Funken fliegen... "Princess Charming", neun Folgen und eine Wiedersehensfolge, ab dem 25. Mai 2021 wöchentlich und immer dienstags auf TVNOW, später bei VOX.Diese Singles sind in der weltweit ersten lesbischen Dating-Show bereit für die große Liebe:Name: Anja- Alter: 30- Wohnort: Leipzig- Instagram: @anjawinter_official- Lebensmotto: "What's meant to be will find a way."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Mit meinem Lachen."- Warum "Princess Charming"? "Für lesbische Frauen gibt es allgemein nicht so viele Bars oder Clubs wie für schwule Männer. Deswegen finde ich es gut, dass es jetzt eine lesbische Dating-Show gibt."- Liebe ist ...? "... seine Fehler zu kennen und sich trotzdem zu lieben."- Funfact: "Ich kann mit der Zungenspitze meine Nase berühren."Name: Bine- Alter: 33- Wohnort: Berlin- Instagram: @enivanb- Lebensmotto: "Karma klärt!"- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Mit meinem Hüftschwung und meinem selbstgemachten Tiramisu."- Warum "Princess Charming"? "Schon lange fehlt die Sichtbarkeit von LGBTQIA+ Personen bei Dating-Formaten. In der Szene ist die Nachfrage aber da! Normalisieren dieser Sexualitäten hilft vor allem auch jungen Menschen, sich besser identifizieren zu können."- Liebe ist ...? "... für mich bisher noch ein Rätsel."- Funfact: "Ich liebe Kühe und habe acht Jahre im Chor gesungen."Name: Britta- Alter: 26- Wohnort: Aachen- Instagram: @betattooed- Lebensmotto: "Life is what happens to you while you are making other plans."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Mit meinen Kochkünsten. P.S.: I kiss better than I cook."- Warum "Princess Charming"? "Ich finde es wichtig, etwas mehr für die Sichtbarkeit zu tun und mit doch einigen der vorhandenen Vorurteile aufzuräumen. Das Format ist eine gute Chance, um in der Gesellschaft vorhandene Stigmata aufzulösen."- Liebe ist ...? "... die schönste Sache der Welt, wenn sie erwidert/geteilt wird."- Funfact: "Ich überlege, wie Leute wohnen, bevor ich das erste Mal ihre Wohnung sehe."Name: Elsa- Alter: 22- Wohnort: Berlin- Instagram: @elsalouise.w- Lebensmotto: "Wie ein Adler leben."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Mit meinen Blicken kann ich Frauen um den Verstand bringen."- Warum "Princess Charming"? "Ein Format wie dieses setzt ein Zeichen gegen heteronormatives Denken und Rollenverteilung. Es wird die Community stärken."- Liebe ist ...? "... auch im Regen gemeinsam zu tanzen."- Funfact: "Ich kann 12 Donuts nacheinander essen."Name: Gea- Alter: 28- Wohnort: Berlin- Instagram: @quintohumans- Lebensmotto: "No risk, no fun."- Wie bringst Du andere um den Verstand? "Weil ich selbstbewusst und vielfältig bin."- Warum "Princess Charming"? "Ich bin stolz, ein Teil von 'Princess Charming' zu sein und Queerness ins TV zu bringen. Es ist für queere Menschen total wichtig, sich mit anderen queeren Menschen identifizieren zu können und Menschen aus ihrer heteronormativen Komfortzone zu locken. Es gibt mehr als Mann und Frau und es gibt mehr als hetero- und homosexuell."- Liebe ist ...? "... die schönste Droge der Welt."- Funfact: "Ich habe zwei Katzen und einen Hund und alle schlafen in meinem Bett."Name: Iry- Alter: 27- Wohnort: Köln- Instagram: @irygeller- Lebensmotto: "The only way out - is in."- Wie bringst Du andere um den Verstand? "Mit meiner lockeren und fröhlichen Art. Ich habe viele Facetten, so wird es mit mir nie langweilig."- Warum "Princess Charming"? "Es gibt zigtausend Hetero-Singleformate und jetzt ist endlich die Zeit gekommen, in der die Menschheit offen genug ist, um zu verstehen, das Liebe sämtliche Formen haben kann."- Liebe ist ...? "... nicht in Worten zu beschreiben, man muss sie erleben."- Funfact: "In mir schlummern mehrere Persönlichkeiten und einige davon haben sogar ihren eigenen Namen."Name: Jana- Alter: 26- Wohnort: Dorsten- Instagram: @janaxzo- Lebensmotto: "No risk, no fun. Whatever: Herz über Verstand!"- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Damit, dass ich sehr einfühlsam bin; ich verurteile Menschen nicht - ich denke, dass dies ein Punkt ist, sich in mich zu verlieben."- Warum "Princess Charming"? "Es ist egal, was oder wen man liebt! Deutschland muss weg von dem Klischee."- Liebe ist ...? "... auch mal streiten, ohne direkt aufzugeben. In guten wie in schlechten Zeiten."- Funfact: "Ich rede oft, bevor ich denke, daher gibt es viele ..."Name: Johanna- Alter: 26- Wohnort: Hildesheim- Instagram: @edens_child- Lebensmotto: "Hush, child. The world will go quiet, will go loud again."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Liebesgedichte rezitieren, mit einem festen Blick in die Augen; schöne Sachen ins Ohr flüstern; Schlafmangel."- Warum "Princess Charming"? "Frauen sind daran gewöhnt, sich in Männerköpfe hineinzudenken und brauchen ein Format, bei dem sie das endlich lassen können."- Liebe ist ...? "... dann am schönsten, wenn sie uns das Gefühl gibt, unsterblich zu sein."- Funfact: "Ich war mal Stewardess."Name: Kati- Alter: 29- Wohnort: Berlin- Instagram: @ekaterinadeneuf- Lebensmotto: "Gut festhalten oder schnell loslassen."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Mit meinen poetischen Texten und meinem Lächeln, behaftet mit Grübchen."- Warum "Princess Charming"? "In LGBTQ+ steckt nicht nur das G für Gay, sondern auch das L für Lesbian. Die homosexuellen Männer haben den ersten Schritt getan und ich bin froh darüber, dass wir homosexuellen Frauen den zweiten Schritt tun dürfen in Richtung Gleichheit und Freiheit."- Liebe ist ...? "... eine warme blaue Farbe."- Funfact: "Wenn keiner lacht, lache ich am lautesten."Name: Lia- Alter: 30- Wohnort: Berlin- Instagram: @lavaginastyle36- Lebensmotto: "You never know."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Mit meinem Charme."- Warum "Princess Charming"? "Finally! Die Community ist seit Jahren in Bewegung und immer noch nicht am Ziel, Tore für mehr Toleranz zu öffnen."- Liebe ist ...? "...wenn man sich immer aufeinander verlassen kann."- Funfact: "Wenn ich nicht einschlafen kann, höre ich Bibi Blocksberg Hörbücher."- Name: Lou- Alter: 21- Wohnort: Saarbrücken- Instagram: @loucafee- Lebensmotto: "Entscheidungen immer so zu treffen, dass sie mich in diesem Moment glücklich machen und erfüllen. So bin ich immer happy und habe keinen Grund, Dinge zu bereuen."- Wie bringst Du andere um den Verstand? "Mir selbst treu bleiben und jedem Menschen so offen und liebenswert wie möglich gegenüberzutreten."- Warum "Princess Charming"? "Ich möchte das Format 'Princess Charming' unterstützen, um zu zeigen, dass auch sehr feminine Frauen Teil unserer Community sind und hoffe natürlich, hier meine große Liebe zu finden."- Liebe ist ...? "... eine ständige innere Wärme mit einem Gefühl von bedingungslosem Rückhalt und Nähe."- Funfact: "Ich habe eine saisonabhängige Lieblingsfarbe, in der dann alles gestaltet sein muss."Name: Miri- Alter: 28- Wohnort: Kiel- Instagram: @mirielle.boho- Lebensmotto: "Less gender roles - more cinnamon roles."- Wie bringst Du andere um den Verstand? "Wenn mir eine Frau wirklich gefällt, erobere ich sie mit meinem Charme. Diese direkte Art funktioniert in der Regel am besten!"- Warum "Princess Charming"? "Weil struggelnde Teenager, genau wie ich einer war, Vorbilder im TV brauchen, die ihnen zeigen, wie ok es ist und dass alles gut wird!"- Liebe ist ...? "... wenn man in einer Person seine beste Freundin, Seelenverwandte und Geliebte findet."- Funfact: "Absolutes Kindheitstrauma: Ich bin beim Seepferdchen durchgefallen und habe es vorletzten Sommer nachgeholt. Habe die Badehose mit Aufnäher mit zu 'Princess Charming' genommen!"Name: Niki- Alter: 27- Wohnort: Berlin- Instagram: @naexons- Lebensmotto: "So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past." (Great Gatsby)- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Mit meinem Sinn für Humor, meinen Burgern und meiner aufmerksamen Art."- Warum "Princess Charming"? "Die Sendung ist definitiv ein sehr großer Schritt nach vorne. Es ist wichtig, zu zeigen, dass es egal ist, wen man liebt."- Liebe ist ...? "... wenn du mit der Person dein letztes Pizzastück teilst."- Funfact: "Ich bilde mir ein, überall im Wasser lauern Gefahren!"Name: Sandra- Alter: 31- Wohnort: Ratingen- Instagram: @sandy_kzl- Lebensmotto: "Lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter!"- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Oft verlieren sich Frauen in meinen blauen Augen - vor allem wenn sie durch die Sonne erhellt werden. Und in mir brennt ein helles Licht, womit ich jede Frau erhelle!"- Warum "Princess Charming"? "'Princess Charming' ist einfach ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung! Frauen sind in jeglicher Hinsicht immer benachteiligt, dabei sind wir doch das viel stärkere Geschlecht."- Liebe ist ...? "... Schmerz und Vollkommenheit zugleich. Sie kann dich schwach machen, genauso gut kann sie dich aber auch stark machen."- Funfact: "Meine Unpünktlichkeit! Selbst zu meiner eigenen Beerdigung würde ich zu spät kommen."Name: Sarina- Alter: 27- Wohnort: Stolberg- Instagram: @sarinavyy- Lebensmotto: "This too shall pass."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Mit Intelligenz und Empathie."- Warum "Princess Charming"? "Wir werden den Zuschauer:innen bei 'Princess Charming' zeigen können, dass wir auch nur normale Menschen sind und keine 'Mannsweiber' oder 'Sexobjekte'!"- Liebe ist ...? "... die Basis für alles Wichtige."- Funfact: "Meine Ohren haben Reflexe."Name: Saskia- Alter: 25- Wohnort: Berlin- Instagram: @saski.h- Lebensmotto: "Good Vibes Only."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Mit meiner lockeren, schlagfertigen und aufmerksamen Art!"- Warum "Princess Charming"? "Es ist wichtig, dass homosexuellen Frauen auch endlich im Fernsehen gezeigt werden. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein."- Liebe ist ...? "... seinen letzten Bissen vom Essen dem Gegenüber zu überlassen, obwohl man selbst noch hungrig ist."- Funfact: "Ich habe für jede Gelegenheit ein passendes Paar Socken."Name: Sonja- Alter: 30- Wohnort: Salzburg- Instagram: @1sonja_schauer1- Lebensmotto: "Man bereut immer die Dinge, die man nicht gemacht hat, mehr, als die die man gemacht hat."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Zuhören, Verständnis zeigen, tief in die Augen schauen und zu verstehen geben, dass sie mir alle Geheimnisse anvertrauen können."- Warum "Princess Charming"? Für Männer gibt es genug Gay-Formate. Jetzt sollen wir Frauen mal die Chance haben, uns zu zeigen und die Frau fürs Leben im TV finden zu können."- Liebe ist ...? "... Zusammenhalt in jeder Lebenslage und den anderen so zu akzeptieren, wie er ist."Name: Tabi- Alter: 25- Wohnort: Dortmund- Instagram: @tabey_- Lebensmotto: "No risk, no fun."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Ich bringe die Frauen vermutlich mit meinem Gesamtpaket um den Verstand."- Warum "Princess Charming"? "Man hat schon oft gesehen, dass man die Liebe in einer Show finden kann - nur weil es ein ungewöhnlicher Weg ist, muss er nicht verwerflich sein. Mit 'Princess Charming' können wir im TV ein Zeichen setzen und die lesbische Community auch in medialer Hinsicht integrieren."- Liebe ist ...? "... zu wissen, dass man immer gleich viel geben kann. Manchmal muss man den anderen stützen und schwere Zeiten überwinden, um gemeinsam als Team weitermachen zu können."- Funfact: "Ich gebe Spinnen Namen, damit ich sie nicht mehr gruselig finde."Name: Ulle- Alter: 28- Wohnort: Berlin- Instagram: @ulrikesa- Lebensmotto: "Carpe Diem."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Ich verdrehe Frauen mit meiner Erscheinung und meinem Charakter den Kopf."- Warum "Princess Charming"? "Weil ich's kann! Hauptsache man ist glücklich."- Liebe ist ...? "... Liebe!"- Funfact: "Ich bin mein eigener Funfact."Name: Wiki- Alter: 27- Wohnort: Hamburg- Instagram: @wikiriot- Lebensmotto: "Liebe ist die Antwort."- Womit bringst Du andere um den Verstand? "Humor und Direktheit."- Warum "Princess Charming"? "Die Sichtbarkeit bei 'Princess Charming' schafft Normalität, Akzeptanz und Toleranz. Das ist einfach nice."- Liebe ist ...? "... das, worum sich alles dreht!"- Funfact: "Ich hasse das Gefühl von Flip Flops zwischen den Zehen.""Princess Charming" ist ein Spin-off des Originalformats "Finding Prince Charming" von ViacomCBS International Studios Distribution und wird produziert von Seapoint Productions.Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter anderem hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Princess-Charming-00004/) in unserem Media Hub.Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 50.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandKommunikationJovan Evermannjovan.evermann@mediengruppe-rtl.deTelefon: 0221-456 74234Janine Steinjanine.stein@mediengruppe-rtl.deTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:Marie Gühmannmarie-theres.guehmann@mediengruppe-rtl.deTelefon: 0221-456 74270Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4913348