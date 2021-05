DJ Diageo rechnet mit starkem Gewinnwachstum

Von Sabela Ojea

BARCELONA (Dow Jones)--Diageo rechnet angesichts der nach wie vor starken geschäftlichen Erholung auf dem größten Markt Nordamerika für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr 2020/21 mit einem organischen Wachstum des operativen Gewinns von mindestens 14 Prozent. Der weltgrößte Spirituosenhersteller erklärte, das Wachstum werde leicht höher ausfallen als das des Nettoumsatzes.

Der Eigner von bekannten Marken wie Johnnie Walker Whisky und Tanqueray Gin kündigte ferner an, das in der Corona-Pandemie ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm wieder aufzunehmen.

Das im FTSE 100 gelistete Unternehmen verzeichnet weiter eine gute Erholung in allen Regionen, besonders aber in Nordamerika. In Europa profitiert Diageo von starken Verkaufszahlen im Einzelhandel, andernorts half die teilweise Wiedereröffnung von Bars und Restaurants. Der Reiseeinzelhandel sei aber noch stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

