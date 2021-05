Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte knapp nach neun Uhr mit 1,2134 US-Dollar. Am Vorabend war sie mit 1,2148 Dollar gehandelt worden.Mit Spannung erwartet werden die am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA. Es zeichnet sich ein Teuerungssprung im April ab. Hauptgrund sind statistische Effekte aufgrund des Preiseinbruchs ...

