Die jüngsten Daten der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte zeigten, dass das Open Interest am Dienstag um etwa 10,5K Kontrakte fiel. Auf der anderen Seite stieg das Volumen die dritte Sitzung in Folge, dieses Mal um rund 83,7K Kontrakte. WTI Konsolidierung erwartet Die WTI-Preise stiegen am Dienstag leicht an, obwohl die Bewegung von einem rückläufigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...