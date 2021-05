Hamburg (ots) - Startups, Medienschaffende sowie Investoren und Investorinnen mit einem Gespür für Innovation treffen beim "Virtual Media Match" am 20. Mai aufeinander.Der next media accelerator (https://nma.vc/) (NMA) aus Hamburg lädt zum vierten Mal zum virtuellen Netzwerken ein. Das "Virtual Media Match" findet am 20. Mai als Online-Event statt. Zuvor machte das bewährte Format als physische Ausgabe schon Station bei den Online Marketing Rockstars (OMR) in Hamburg, der South by Southwest in Austin, oder in New York City.Effektives, zeitökonomisches MatchmakingZwischen 14 und 18 Uhr haben Teilnehmende genau 20 Minuten pro Meeting Zeit, per Video-Call ihr Anliegen auf den Punkt zu bringen - so sind viele, schnelle Meetings hintereinander durchführbar.Das Virtual Media Match lebt von Pro-Aktivität: Ein vollständiges Profil auf der Event-Plattform Deal Room (https://nmamediamatch21.dealroomevents.com/)hilft beim passgenauen Matchmaking und eine frühzeitige Anfrage der Meetingslots ermöglicht optimale Zeitplanung. Wenn der Tag des Media Matches gekommen ist, haben alle ihre Treffen bereits im Kalender und sind bereit für ihre individuellen Video-Sessions.Panel zu europäischer (Medien-)InnovationDas Event startet um 14.00 Uhr mit einem kurzen Panel: Die Gäste Turi Munthe (Gründer von Parlia und Venture Partner North Base Media) und Sofie Hvitved (Special Advisor in Media & Technology am Copenhagen Institute for Futures Studies) werden mit Moderator und NMA Managing Partner Nico Lumma Chancen und Herausforderungen von Medieninnovationen in Europa besprechen.Innovative Startups aus Deutschland auf der GästelisteAuf der Gästeliste stehen auch die Gründer und Gründerinnen der Startups aus dem aktuellen NMA-Portfolio:Hype 1000 (Düsseldorf) (https://hype1000.de/de/)Hype 1000 gibt Unternehmen ihre eigene Stimme. Das Audio-Technologie-Startup mit dem Fokus auf Corporate-Audio und Corporate Voice hat mit HYPECAST eine All-in-one-Lösung für Corporate-Podcasts geschaffen.Medieninsider (Berlin) (https://medieninsider.com/)Ein exklusives Online-Magazin, das über die nationale und internationale Medienszene berichtet. Medieninsider ist Medienjournalismus mit einem Fokus auf die digitale Transformation und das Medium für alle, die den Medienwandel aktiv mitgestalten.Scriptbakery AI (Freiburg) (https://www.scriptbakery.de/)Mit Scriptbakery können Verlage und Medienunternehmen Manuskripte und Exposés effektiv und zeitsparend verarbeiten. Mit dem smarten Analyse-Tool ALINEA können Texte alleine oder im Team von überall auf der Welt cloudbasiert angenommen, eingesehen und bewertet werden.WhoCanShoot (Berlin) (https://www.whocanshoot.com/)Der Marktplatz für alle, die mit Visual Content zu tun haben: WhoCanShoot bringt Herausgeber und Agenturen mit FotografInnen, VideografInnen, IllustratorInnen und anderen Visual Creators zusammen.Virtual Media Match #4Matchmaking-Event des next media accelerators (NMA) aus Hamburgfür Medien-ExpertInnen, Startups, InvestorInnen und MedienschaffendeDonnerstag, 20. Mai 202114-18 UhrAnmeldung und weitere Informationen unter:https://nmamediamatch21.dealroomevents.com_____Über den NMA:Der next media accelerator ist ein unabhängiger Accelerator mit Sitz in Hamburg, der von über 30 Medienhäusern in Deutschland und Österreich finanziert wird. NMA investiert in junge Medien-Startups aus Europa, Israel und den USA, die innovative Lösungen für die Medienbranche anbieten.Seit seiner Gründung 2015 hat NMA ein Alumni-Netzwerk von über 77 Unternehmen aus verschiedenen Ländern und so entwickelte sich in den letzten Jahren eine starke internationale Gemeinschaft. Mit mehreren Partnern in den USA, Europa und Israel ist es das Ziel, die Drehscheibe für Medieninnovation in Europa zu erweitern und zu stärken.Pressekontakt:Tatjana BüchlerCommunications and Event Managernext media accelerator GmbHAm Sandtorkai 27, 20457 HamburgManaging Partners: Meinolf Ellers, Nico Lumma, Christoph Hüning.tatjana@nma.vc+4915170418681Original-Content von: next media accelerator GmbH (nma), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135408/4913429