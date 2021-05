DJ Adidas verlängert Vorstandsmandat von Martin Shankland bis 2027

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat das Vorstandsmandat von Martin Shankland um fünf Jahre bis 2027 verlängert.

Shankland ist seit 2019 Mitglied des Vorstands und dort derzeit für Global Operations verantwortlich.

"Als Verantwortlicher für unser strategisches Schwerpunktthema Nachhaltigkeit und in seiner Schlüsselrolle bei der Ermöglichung von Innovation und digitaler Transformation in unserer gesamten Wertschöpfungskette werden Martin und sein Team maßgeblich zum Erfolg unserer langfristigen Strategie 'Own the Game' beitragen", sagte Thomas Rabe, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Adidas AG. Der Aufsichtsrat habe die Entscheidung in seiner Sitzung am Dienstag getroffen.

