Das Reisemobil-Unternehmen Knaus Tabbert verzeichnete im 1. Quartal einen Umsatzanstieg von 9,2 Prozent auf 238,9 Mio. Euro, (Q1 2020: 218,8 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA lag bei 28,1 Mio. Euro und damit um 21,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Das bereinigte EBIT lag bei 23,1 Mio. Euro (Vorjahr: 18,0 Mio. Euro), der Nettogewinn liegt bei 16,1 Mio. Euro (Vorjahr: 12,4 Mio. Euro). "Wir wachsen profitabel und beschleunigen unseren Wachstumskurs! Unsere Wachstumsoffensive schafft alleine in 2021 fast 600 neue Arbeitsplätze und wird begleitet von umfangreichen Investitionen in unsere Standorte und Produkte. Dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach unseren Freizeitmobilen starten wir mit einem Auftragsbestand von über 18.000 Einheiten - dem Höchsten in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...