Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Monaten waren stets die guten Konjunkturdaten und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein Treiber für die sukzessiv steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen so die Experten von Union Investment.In den letzten Wochen habe die wirtschaftliche Entwicklung zwar abermals überzeugen können. Zudem seien inzwischen viele Amerikaner geimpft, knapp 30 Prozent von ihnen sogar vollständig. Eine einseitige Positionierung der Investoren habe jedoch zu Gewinnmitnahmen geführt. Darüber hinaus sei das absolute Niveau gerade für ausländische Buy-and-Hold-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese wieder als Käufer aufgetreten seien. Zum Monatsende hin hätten die Renditen wieder leicht angezogen, weshalb ein Teil der zuvor erzielten Gewinne wieder verloren gegangen sei. Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index sei für US-Staatsanleihen im April ein Zuwachs von 0,8 Prozent verblieben. ...

