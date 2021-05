Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An den Märkten hat die Volatilität in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Das gilt für die deutsche Börse, aber auch die Wall Street. Unter anderem sorgen Inflationsängste für Verunsicherung. Folker Hellmeyer von Solvecon Invest bleibt gelassen. Der Experte verweist auf Basiseffekte als Grund für Preisanstiege in diversen Sektoren. Gleichzeitig lobt Hellmeyer vor diesem Hintergrund die ruhige Hand der Notenbanken. Die DAX-Ampel ist zuletzt nach den Berechnungen von Solvecon Invest trotzdem auf Gelb umgesprungen. Grundsätzlich zeigt sich Hellmyer aber optimistisch. Außerdem verrät der Experte, warum Gold-Investments unverzichtbar sind, die Bilanzsaison begeistert und warum bei Kryptowährungen wie dem Dogecoin Vorsicht geboten ist.