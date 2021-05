GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleitertechnik-Zulieferer Süss Microtec sieht sich nach den ersten drei Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Konzern bestätigte am Mittwoch in Garching die Prognose. Demnach soll der Umsatz auf 270 und 290 Millionen Euro steigen. Das wäre ein Plus von bis zu 15 Prozent. Zudem sollen 9 bis 11 Prozent des Umsatzes als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) beim Unternehmen hängen bleiben - nach 8,1 Prozent im vergangenen Jahr. Umgerechnet in absolute Werte wäre das ein operatives Ergebnis zwischen 24 und 32 Millionen Euro.

In den ersten drei Monaten zog der Umsatz etwas mehr als ein Viertel auf 53 Millionen Euro an. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe 1,4 Millionen Euro betragen - nach einem Verlust von 5,6 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Damals hatte die Schließung eines Werks in den USA das Ergebnis belastet. Positiv entwickelte sich in den ersten drei Monaten auch der Auftragseingang - dieser zog um fast ein Fünftel auf 81 Millionen Euro an. An der Börse ging es für die Aktie trotz der Zuwächse und bestätigten Prognosen nach unten.

Das im März in den SDax zurückgekehrte Papier büßte bis zu fünf Prozent auf etwas mehr als 24 Euro ein und war damit der schwächste Titel im Nebenwerte-Index. Die Aktie setzte damit ihre jüngste Korrektur fort. Seit dem Mehrjahreshoch von knapp 30 Euro im April sackte der Kurs inzwischen um fast ein Fünftel ab. Seit Ende 2019 liegen die Aktien aber immer noch mehr als 100 Prozent im Plus.

Süss Microtec stellt Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte her. Ende 2020 beschäftigte das Unternehmen gut 1000 Mitarbeiter und damit knapp 8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit Anfang Mai leitet Götz Bendele, der zuvor an der Spitze des Laserspezialisten LPKF gestanden hatte, das Unternehmen./zb/eas/stk