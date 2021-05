"Wir werden die Haushaltsregeln bis Ende 2022 ausgesetzt lassen", bestätigte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch in einer Erklärung. Am Montag sagte Gentiloni, dass sich die Erholungsmaßnahmen, welche die EU und ihre 27 Mitgliedsstaaten unternommen haben, um aus der Pandemie herauszukommen, auf rund 5,85 Billionen Dollar belaufen. ...

