DJ Bund fordert Kartennutzung an Ladesäulen und billigt verzögerten Ausbau

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung setzt auf Druck der Bankenlobby auf eine Kartennutzung an Ladesäulen und nimmt einen verzögerten Ausbau von Elektroauto-Tankstellen in Kauf. Das Bundeskabinett verabschiedete eine entsprechende Vorgabe in der Ladesäulenverordnung, die von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgelegt wurde. Ab 1. Juli 2023 müssen Betreiber eines öffentlich zugänglichen Ladepunkts mindestens einen kontaktlosen Zahlungsvorgang anbieten. Möglich sind Kredit- oder Debitkarten wie Master-, Girocard und Visa.

Die Regelung soll nur für Ladesäulen gelten, die ab Mitte 2023 erstmalig in Betrieb genommen werden, bestehende Anlagen brauchen nicht nachgerüstet zu werden. Konkret sollen die Betreiber PIN-Pads einbauen, um die Eingabe der Geheimzahl per Karte zu ermöglichen. Dafür sollen auch Fördergelder fließen. Wie das Wirtschaftsministerium selbst einräumt, müssen die Ladesäulen danach aber erneut mess- und eichrechtlich zertifiziert werden.

Die Auto- und Energiebranchen hatten genau davor gewarnt, weil die entsprechenden behördlichen Prüfungen teils sehr lange dauern könnten. Zudem ziehe die Vorgabe ein Investitionsvolumen von 165 Millionen Euro nach sich, rechnete der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zu Wochenbeginn vor. Dagegen enthalte der gesamte Fördertopf für öffentliche Ladeinfrastruktur lediglich ein Volumen von 500 Millionen Euro.

Allerdings verweist das Wirtschaftsministerium auch auf EU-Recht: Die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie mache die gesetzlichen Änderungen erforderlich. "Ziel ist ein einheitliches, nutzerfreundlichen Bezahlsystem an allen öffentlichen Ladestationen in Deutschland, das auch grenzüberschreitendes Laden in der EU ermöglicht", erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum dazu. Zudem würden Kunden ohne Smartphone erreicht. So hatte zuletzt auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) argumentiert.

Von einem "Bremsklotz für die Elektromobilität" sprach BDEW-Chefin Kerstin Andreae. Der Kunde verliere damit dreifach: "Der Ausbau hakt, spontanes ad-hoc-Laden wird teurer und die heute digital sichergestellte Preistransparenz geht mit den Kartenlesegeräten verloren", so Andreae.

Die neue Verordnung regelt künftig auch Nutzfahrzeuge. Ab dem 1. März 2022 müssen zudem alle neuen Ladesäulen über eine standardisierte Schnittstelle verfügen. Damit sollen beispielsweise eRoaming-Plattformen und digitale Ladedienste leichter nutzbar werden. Auch sind fest angebrachte Ladekabel künftig überall verpflichtend.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 05:33 ET (09:33 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.