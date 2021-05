In den USA können sich nun Kinder ab 12 Jahren mit dem Biontech/Pfizer Vakzin impfen lassen. Auch in Kanada wird diese Altersgruppe bereits geimpft. Deutsche Kinder müssen sich noch gedulden. Zulassung in den USA In den USA hat die US-Arzneimittelbehörde den Biontech/Pfizer Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren freigegeben. Es wird erwartet, dass ein Beratungsausschuss auf Bundesebene am Mittwoch seine Empfehlung ausspricht, so Tagesschau. Danach kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...